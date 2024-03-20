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Yalova'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul endişesi: Sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz

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Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uzmanları endişelendiriyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Zemin Mekaniği ve Etüt Laboratuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, Yalova'daki depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabileceğini ve İstanbul için risk oluşturabileceğini söyledi.

Yalova'da bu sabah saat 09: 21'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, kentte paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından da doğrulanan deprem, 9.71 km derinlikte gerçekleşti. İstanbul yakınlarında gerçekleşen her sarsıntı sonrası akıllara gelen ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili Yalova'daki depremin arasında bir bağlantı olup olmayacağına dair Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş değerlendirmelerde bulundu.

Yalova'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul endişesi: Sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz

"FAY HATTI BAĞLANTILI SIÇRAMA YAPABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Yalova'daki deprem ana deprem hattını tetikler mi' sorusuna üzerine Serhat Durmuş Kahramanmaraş'ı örnek vererek, "Kahramanmaraş'taki depreme bakarsak eğer, buradaki ilk deprem Hatay Samandağ'da idi. Daha sonra kırılmalar meydana gelmişti. ve sonrasında Kahramanmaraş'taki diğer fayı tetiklemişti. Bunlar yer altındaki enerji aktarımı şeklinde kırılmalarla devam etmişti. Yalova'daki bu depremlere da bakarsak, mutlaka ana fay hattı ile bunların yer altından bir bağlantısı olabilir. Ancak biz yukarıda olan depremlerin yani Yalova yukarısında olan depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattı bağlantılı bir sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul endişesi: Sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz

"MARMARA DENİZİ İÇİNDE AKTİF FAY OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Serhat Durmuş, Yalova ve Gemlik'teki depremlerin ana depremle alakası olmadığını ifade ederek, "Normalde 4 büyüklüğüne kadar binalarda çok ciddi hareket olmaz sadece yakın bölgelerde hissedilebilecek bir deprem. Fakat bu depremin önemi şu; Marmara denizi içerisinde halen bunun aktif olduğunu bize gösteriyor. Yani burada olan bütün depremler, kesinlikle önemsizdir diyemeyiz. Hepsinin bir anlamı var ve izlenmesi gerekiyor. Biz Marmara Deniz tabanı içerisinde olan her türlü depremleri çok önemsiyoruz. Yalova'nın dışında Gemlik tarafında da ciddi depremler oldu. Ama bizim asıl olarak beklediğimiz nokta, orta Marmara çukurundaki kilitlenme zonu.

"İSTANBUL'U 10 YIL İÇİNDE ÇOK BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR"

Fakat kilitlenme zonunda bir kırılma olursa eğer, İstanbul'daki muhtemel 4 senaryodan biri olan B senaryosu olan orta Marmara çukurunda bir kırılma bekliyoruz. Yani bu gerçekleşirse 7,2 ile 7,6 arasında bir deprem olur ve insanlar bundan ciddi derece etkilenecek. Çünkü bunun İstanbul'un merkezine olan uzaklığı yaklaşık 22 kilometre. Bu nedenle ben Yalova ve Gemlik'te olan depremlerinin hepsini önemsiyorum. Artık herkesin oturduğu binanın depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığına baktırması ve hazırlanması gerekiyor. Bina performans analizi yaptırarak binamızın gerçeği ile yüzleşmek durumundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe Marmara denizi içerisindeki bütün depremlerden kaygı seviyemiz giderek artacak çünkü 10 yıl içinde İstanbul'u çok büyük deprem beklediğini zaten biliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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