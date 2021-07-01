Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalleri yapıldı

Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalleri tamamlandı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da düzenlenen yarışmaya bölge finallerini geçen 10 öğrenci katıldı.

İl ve bölge finalleri Kovid-19 nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye finalleri, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze yapıldı.

Finale Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, daire başkanları, öğretmenler, yarışmacı öğrenciler ve velileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının önemine değinerek bu yarışmayla gençlerin, seslerini Kur'an ile güzelleştirerek gönüllere ışık saçtıklarını söyledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenen ve okul sınırlarını aşan eğitim anlayışıyla hareket eden öğrencilerin daha başarılı olduklarını belirten Safran, imam hatip okullarında uygulanan program çeşitliliği sayesinde öğrencilerin çok yönlü yetiştiklerini dile getirdi.

Safran, yarışmada emeği geçen öğretmelere, anne babalara Kur'an kursu eğiticilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalinde, Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Öztürk birinci, İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Eyyüp Ensar Kılıç ikinci, Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Süheyl Bilgi ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere tam, yarım, çeyrek ve gram altınlar ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (4)
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalleri yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:37:27. #1.15#

title