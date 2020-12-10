Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor

Kanadalı Ashley Antonio 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor. Antonio, 257 gündür nefes almadaki zorluğun yanı sıra; şiddetli baş ağrıları, akciğer tıkanıklığı, eklemlerinde şişlik, kızarıklık ve kalp çarpıntısı gibi öngörülemeyen ve ağrılı komplikasyonlar yaşıyor.

Dokuz aydır uzun süreli Kovid-19 etkileri ile savaşan 35 yaşındaki Kanadalı kadın, koronavirüse yakalandığı günden itibaren yaşadığı anları anlattı. 35 yaşındaki Ashley Antonio, koronavirüse yakalandığı günden 9 ay sonra bile koronavirüs belirtilerine sahip olduğunu ifade ederken nefes almadaki zorluğun yanı sıra şiddetli baş ağrıları, akciğer tıkanıklığı, eklemlerinde şişlik, kızarıklık ve kalp çarpıntısı gibi öngörülemeyen ve ağrılı komplikasyonlar yaşadığını anlattı.

HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Kovid-19'a yakalanan 35 yaşındaki Ashley Antonio, hastalığa yakalandığı günden bu yana 257 gün geçmesine rağmen hala semptomları ile mücadele ediyor. Koronavirüse yakalanmasının ardından 9 ay geçmesine rağmen hala koronavirüs belirtiler göstermesinin nedeni ise uzun süreli Kovid-19... Halk sağlığı uzmanları, Kovid-19'un genellikle iki hafta içerisinde geçtiği ve kısa süreli bir hastalık olarak tanımlasa da bu herkes için geçerli değil.

HİÇBİR HASTALIĞA SAHİP DEĞİL

Antonio, 257 gündür nefes almadaki zorluğun yanı sıra; şiddetli baş ağrıları, akciğer tıkanıklığı, eklemlerinde şişlik, kızarıklık ve kalp çarpıntısı gibi öngörülemeyen ve ağrılı komplikasyonlar yaşıyor.

Antonio CBC'ye yaptığı açıklamada, bazı günler iyi hissetse de diğer günler uyandığında nefes alamadığını ve hareket edemediğini dile getirdi. Daha önce son derece sağlıklı olduğunu söyleyen Antonio, önceden var olan bir sağlık sorunu olmadığını ve sağlık yetkililerinin bahsettiği hiçbir hastalığa sahip olmadığını da ifade etti.

MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYOR

Antonio, semptomları hafifletmek için mücadele etse de Edmonton merkezli bir duruşma avukatı olarak yaptığı beş ay işten ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce her gün egzersiz yapan biri olmasına rağmen şu an merdiven çıkarken bile nefes alamadığını belirtti.

HER GÜN ETKİLENİYORLAR

Antonio, medya ve tıp dünyasının ya 10 gün içinde iyileşeceğiniz ve normal hayatına dönebileceğiniz veya ölebileceğiniz izlenimini verdiğini söylerken bu durumun ortasında bir yerde mücadele eden büyük bir grup insan olduğunu ve her gün korkunç şekillerde etkilendiklerini söyledi.

HASTALIĞININ İLK BELİRTİSİ MİDE RAHATSIZLIĞIYDI

Mart ayının sonunda hastalanan Antonio, öncelikle mide rahatsızlığına yakalandığını düşündü ancak ertesi sabah uyandığında zorlukla ayakta durabiliyordu. Yaklaşık bir hafta sonra semptomlar azalsa da bunun sadece ilk dalga olduğu daha sonra anlaşıldı.

KORONA BELİRTİLERİ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Birkaç hafta sonra tekrar hastalandı ve vücut ağrıları çekmeye başladı. Ayağa kalkmanın bile büyük bir mücadele olduğu bu süreçte kısa yürüyüşler bile bayılmasına sebep oluyordu.

Ayrıca hafızasında ve konsantrasyonunda da sorunlar ortaya çıkan Antonio, bir noktada kendi adını bile hatırlayamıyordu.

"FELÇ GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

6 hafta sonra semptomlar tekrar ortaya çıktığında yüzünün yarısını ve vücudunun sol yarısını yarım saat kadar boyunca hissedemediğini söyleyen Antonio, acil müdahale için hastaneye gitti ve felç geçirdiğini düşündüğü söyledi.

Daha sonra romatoid artrit ve sinir sistemindeki arızalarla tetiklenen bir kan dolaşım bozukluğu olan postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) teşhisi konuldu.

SEMPTOMLAR TAMAMEN ORTADAN KALKACAK MI?

Uzun süreli Kovid araştırmaları hala başlangıç aşamasında olsa da Antonio vakası hala kafa karıştırıcı olarak nitelendiriliyor ve semptomlarının tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı da merak konusu.

Antonio, birkaç güzel günü olsa da kötü günlerin geri geleceğini bildiğini ve bu durumun hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirdiğini belirtti. Etkilerin ve çözümün bilinemez olmasının ve birkaç ay, birkaç yıl veya sonsuza kadar olabileceği düşüncesinin oldukça korkutucu olduğunu ekledi.

ABD'li diş hekimleri Kovid-19'la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan "diş kaybı"nın uzun süreli Kovid'in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.