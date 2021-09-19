Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Kuruçeşme'de sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Repertuvarında "Dönsen Bile", "Hatıran Yeter", "Ah Geceler", "Kara Gözlüm" gibi hit'lerine de yer veren Sayan, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

SÜPER MİNİSİYLE DANS ETMEKTE ZORLANDI

Sayan, konserinin ilerleyen dakikalarında sahneye Solmaz Çiros'u da davet etti. Ünlü şarkıcının daveti üzerine sahneye çıkan Çiros, "Tabi Tabi" şarkısını okuyan Sayan'a oryantal danslarıyla eşlik etti. Solmaz Çiros, süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı.