"Geleceği kurmak için İzmir'den daha iyi bir yer hayal edemiyorum"

İzmir'in ev sahipliğini kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için nefesler tutuldu.

İzmir'in ev sahipliğini kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için nefesler tutuldu. UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz geleceği kurmak için İzmir'den daha iyi bir yer hayal edemediğini söylerken, BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "İzmir Kültür Zirvesi, insan ve gezegen arasındaki barışı nasıl sağlayabileceğimizi konuşmak için mükemmel bir zemin" dedi. Başkan Tunç Soyer ise zirveden çıkacak sonuçların geleceğin kültür politikalarını belirleyeceğini vurguladı.

9-11 Eylül tarihleri arasında dördüncü Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak İzmir'de hazırlıklar tamamlandı. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak.

Tunç Soyer: "Kültür toplumun ortak bağıdır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zirveden çıkacak sonuçların geleceğin kültür politikalarını belirleyeceğini vurgularken "İzmir'de dayanışma kültüründen mahalle kültürüne, üretimden tarım ve ticaret kültürüne kadar tüm alt elementleriyle kültürü yeniden inşa etmek üzere çalışıyoruz. İzmir Kültür Zirvesi de bu anlayışımızın ve çalışmaların başlangıcı olacak. Birlikte yaşama duygusunun gücü, paylaşılan kültürün oranıyla doğru orantılı. Toplumda ortak bir bağ ve biz duygusunu kültürle inşa edeceğiz. Zirvede kültürü, geleceği inşa etmek için birleştirici bir güç olarak ele alıyoruz" dedi. Soyer sözlerini "İzmir Kültür Zirvesi ile Kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) gündem başlıklarının altlığını da oluşturacağız. Kültür Zirvesi'nden çıkacak manifesto iki yıl boyunca insanlığın gündeminde olacak" şeklinde sürdürdü.

Emilia Saiz: İzmir tarihin her döneminde insanların ve fikirlerin kesiştiği bir şehir

Dünyanın farklı kentlerinden gelecek uzmanlar İzmir ve Kültür Zirvesi hakkında düşüncelerini paylaştı. UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, İzmir'e geleceği için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Saiz, "İzmir Kültür Zirvesi, sadece kültürün zamanımızın zorluklarını ele almada oynaması gereken kritik role ilişkin anlayışımızı derinleştireceği için değil, aynı zamanda kişisel ilişkilerin başlangıcını işaret ettiği için de oldukça önemli. Tarihin her döneminde insanların ve fikirlerin kesiştiği bir şehirde; İzmir'de bunu yapacak olmak muazzam. Geleceği kurmak ve hayal etmek için daha iyi bir yer hayal edemiyorum" dedi.

Louisa Vinton: "Katılmayı heyecanla bekliyorum"

BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise kültürün sürdürülebilir kalkınmada çok önemli bir role sahip olsa da yeterince dikkate alınmadığını vurgulayarak "Kültür, insanların toplumsal zorluklara nasıl tepki vereceğini şekillendiren kolektif bir kimlik yaratıyor. Bu duruma pandemi sırasında çok açık bir biçimde tanık olduk. Bu aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın kolektif iradeyi ortaya koyup koyamadığını da belirleyecek hayati bir faktör. İzmir Kültür Zirvesi, insan ve gezegen arasındaki barışı nasıl sağlayabileceğimizin konuşulması için mükemmel bir zemin. Katılmayı heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Enrique Avogadro: "Bu zirveden daha güçlü çıkacağız"

Buenos Aires Kültür Bakanı Enrique Avogadro İzmir Kültür Zirvesi'ne katılmak ve dünya çapında kültür yöneticileriyle birlikte olmaktan gurur duyacağını vurguladı. Yaşadığımız kaotik dönemin kültürün önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Enrique Avogadro sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültürün toplumlarımızın geleceğini tanımlayacağına inanıyoruz ve kültürü geliştirmek için birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar yeni katılım biçimleri yaratarak, yeni anlamlar ve dayanışma bağları oluşturarak yüzünü kültüre dönüyor. Bu yüzden geleceğin kültür politikalarını çevre sorunları, sağlık, cinsiyet eşitliği, şehir planlaması ve inovasyonla uyum ve denge içinde düşünmeliyiz. Bu zirveden daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. "

Luca Bergamo: "Çıkacak sonuçların çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Roma Belediyesi Eski Başkan Vekili ve Roma Şartı Sözcüsü Luca Bergamo da "İnsanlık tarihinin en uzun ömürlü toplumsal oluşumu olan, yurttaşlığın ve ortak geleceğimizin şekillendiği şehirler her zaman olduğu gibi bugün de dönüşüyor. Deneyimlerimiz ve mantığımız bize şehirlerde insan hakları ile sürdürülebilirliği birbirine bağlayan ve öncelikle kültürel yaşama ve eğitime katılımla kurulan güçlü bir bağın olduğunu söylüyor. Bu nedenle İzmir Kültür Zirvesi'nden çıkacak sonuçların çok önemli olacağına inanıyorum" dedi. İlk ziyaretinden beri sevdiği İzmir'e gelecek olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Luca Bergamo "Akdeniz'in en eski ve canlı kentlerinden İzmir'de buluşuyoruz. Sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesinde kültürün gücünü tam olarak ortaya koyacak yeni bakış açıları hakkında konuşmayı, yerel yönetimlerin küresel yönetişimdeki rolünü geliştirmek için gereken eylemler hakkında fikir alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

65 ülkeden katılım

İzmir Kültür Zirvesi'nde kültürün iklim kriziyle, toplumsal cinsiyetle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.

Zirveye İsveç, Hindistan, İspanya, Fransa, Zimbabve, Portekiz, Çin, Amerika, Meksika, İngiltere, Ürdün, Filipinler, Güney Kore, Kolombiya, Endonezya, Filistin Ulusal Yönetimi, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Arjantin, KKTC, Yakutistan gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. Kültür Zirvesi kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol'de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak ve kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını, paylaşarak geliştirme fırsatı yakalayacak.

Kentte sanat rüzgarı

İzmir Kültür Zirvesi kente bir dizi etkinlikle yansıyacak. Zirve kapsamında konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, araştırma sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik sadece kent merkezinde değil ilçelerde de düzenlenecek.

UCLG nedir?

UCLG dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin kenti ve nüfus bakımından ise yaklaşık 5 milyar kişiyi temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır. Genel merkezi İspanya'nın Barselona kentinde olan UCLG, yerel yönetimlere dünya çapında temsiliyet zemini sunar.

UCLG Kültür Zirvesi'nin Amacı Nedir?

İzmir Kültür Zirvesi kentler için kültürel değerlere uygun politikalar yaratmayı amaçlıyor. Bu politikalar kalkınmanın, genel refahın, mutluluğun ve geleceğin kaynağı olarak gösteriliyor. Zirvede geleceğe dair planlar, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ortaya konacak ve önümüzdeki yıllar için yerel yönetimlerin başarısında etkin birer yol haritası oluşturulacak.

Detaylı bilgi için lütfen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasını takip etmeyi unutmayınız.

Kaynak: Habermetre