Geleceğe Bakış' Türksoy'da Masaya Yatırıldı

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in "Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun Modernizasyonu" isimli vizyon belgesi, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen bir toplantıyla değerlendirildi. Toplantıya Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği üyeleri de katıldı.



TKÜUGD Kazakistan Masasının bildirdiğine göre TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerin rektör ve öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli ve Ankara'da bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslaraarası Gazeteciler Derneği üyeleri katıldı.



Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in kaleme almış olduğu "Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun Modernizasyonu" isimli makalenin, tüm insanlık için önemli evrensel mesajlar içerdiğine dikkat çekti. Büyükelçi Kaseinov: "Bu vizyon belgesi sadece Kazakistan'a ait bir rehber değil, tüm Türk dünyası için önemli bir klavuzdur. TÜRKSOY'da bizler, devlet başkanlarımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kültürel mirasımızı koruyarak, gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Milli değerlerimize sahip çıkmak en büyük önceliğimiz, bu düşüncelerle Türk dünyasının şahlanışı için bir yol haritası olarak kabul ettiğimiz bu manifestoyu çok değerli bir miras olarak görmekteyiz." açıklamalarında bulundu.



Toplantı'nın açılışında konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ise söz konusu eserin okuyucularına pek çok konuda ilham verdiği belirtti. Büyükelçi Saparbekuli: "Sayın cumhurbaşkanımızın makalesi Türkiye'de oldukça ses getirdi. Bugüne kadar pek çok toplantıda cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yol haritası üzerine konuştuk, bugün bu toplantıların en anlamlısını TÜRKSOY çatısı altında gerçekleştirmekten dolayı çok memnunum. Devlet başkanımızın kaleme aldığı bu eser, tüm Türk dünyasına hitap etmektedir. Ben, şahsım adına, her okuduğumda yeni anlamlar çıkartıyor, yeni fikirlere sahip oluyorum. Arzumuz devlet başkanımızın çizmiş olduğu yolun Kazak halkıyla sınırlı kalmayarak, Türk dünyası akademisyenlerinin ortak gayretleriyle Türk dünyasını kucaklayacak bir düşünceye dönüşmesidir. Böylesi bir toplantıyı gerçekleştirerek, Türkiye'de yapmış oldukları çalışmalarla Türk dünyası'na katkı sunan kişi ve kurumları bir araya getirdiği için TÜRKSOY'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun yer aldı. Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in 'Kamu Bilincinin Modernizasyonu' olarak adlandırdığı makalesi ile önemli bir proje ortaya koyduğunun altını çizen Prof. Ercilasun, bu projede ekonomik, siyasal reformların öncesinde bilincin modernleşmesinin önemine dikkat çekildiğini dile getirdi.



Nursultan Nazarbayev'in dile getirdiği, 'halkların kendi milli kodları üzerinden modernleşmesi fikrini desteklediğini de belirten Prof. Ercilasun: "Sayın Nazarbayev yazmış olduğu makalede, 20. Yüzyıl Batı modernleşmesinin dayatmacı yapısını eleştirerek, milli kodların bu süreçteki önemine değiniyor. Bu konuda, Türk dünyası Türk dünyası akademisyenlerine de önemli görevler düşmektedir. Bu makalede vurgulanan konulara, bilimsel çalışmalarımızla zemin hazırlamak bizlerin öncelikli görevidir. Sayın Nazarbayev'in sıklıkla vurguladığı gibi bilinç işten önce modernleşmelidir. Bu düşünce sıklıkla kullandığımız "Dilde, fikirde, işte birlik" düsturu ile de son derece uyumludur." açıklamalarında bulundu.



Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Türk cumhuriyetleri arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yılı için özel olarak hazırlanan TÜRKSOY Madalyaları ve TÜRKSOY'un ilan etmiş olduğu Yusuf Has Hacip Yılı'na ait madalyalar sahiplerine sunuldu.



Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılını geçtiğimiz yıl birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan TÜRKSOY, düzenlemiş olduğu madalya töreni ile birlikte Türk kültürü üzerine başarılı çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin yanı sıra, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerini TÜRKSOY çatısı altında bir araya getirmekle kalmayıp, Türk dünyası alanındaki başarılı çalışmalar için teşekkürlerini sunmuş oldu. - BARTIN