Gaziantep'te 12 Tanzim Satış Merkezi Kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kentin 12 farklı noktasında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla tanzim satış merkezi kuruldu. Uzun kuyrukların oluştuğu tanzim satım merkezlerinde domates 3, biber 6, ıspanak 4, kabak 3, patates 2, patlıcan 4.5, salatalık 4, kuru soğan 2 ve elma 3 liradan satılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kapsamında "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış" hizmeti için il merkezinde 12 farklı noktada tanzim satış merkezi kurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, 12 noktada tanzim satış noktası kurduklarını belirterek, "2 Mart 2019 Cumartesi günü itibariyle satışlarımız başladı. Şehitkamil Bölgesinde 5, Şahinbey Bölgemizde de 7 noktada satış merkezimizi kurduk. Normal piyasaya göre daha ucuz, daha kaliteli ürün satıyoruz. Amacımız; devlet olarak bir alternatif oluşturmak değil, piyasalardaki olumsuz gidişatı gidermektir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi piyasa normal seviyeye indiğinde devlet olarak piyasadan çekileceğiz. Vatandaşımızın büyük bir memnuniyeti var. Satışlara haftanın 7 günü devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde tanzim satışlarına yönelik çağrısı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bizlere talimat verdi, biz de piyasa araştırması yaptık, merkezleri belirledik. İhtiyaca göre merkezleri arttıracağız. Şu anda 7 üründe satışa çıktık, önümüzdeki hafta kuru bakliyat satışlarına başlayacağız" dedi.

Vatandaş çok memnun

Şehreküstü İtfaiye Yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önündeki tanzim satış merkezlerinden alışveriş yapan vatandaşlar da daha ucuz daha kaliteli olan meyve ve sebze satışlarından memnun kaldıklarını bildirerek, "Marketlerde 4.5 lira olan kuru soğanın fiyatı burada 2 lira. Burada fiyatlar yarı yarıya düşmüş. Daha iyi olmasını isteriz tabii. Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyoruz. Başkanın hizmetinden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

12 farklı tanzim noktası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tanzim satış merkezleri, Karşıyaka Bosna Hersek Parkı içi, Celal Doğan Parkı arka otopark alanı sol üst köşe, Şehitkamil Hastanesi karşısında muhtarlık çaprazında boş arazi, Gazikent GASMEK karşısı engelliler parkı önü, Cinderesi Eşref Bitlis Parkı yanı Sait Nursi Camii önü, Kenan Evren Bulvarı Dinlenme Parkı Perilikaya Kavşağı, Şehreküstü İtfaiye yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Çamlık Yaşam Hastanesi karşısı karakol yanı, Karataş 1'inci Bölge Ağlık Ocağı önü park alanı sol üst köşe, Karataş 2'nci Bölge GASKİ karşısı yeni yapılan camii önü, Hoşgör Camii önü park içinde ve Kavaklık Nostalji Kafe girişi park alanı giriş olmak üzere 12 farklı yerde hizmet vermeye başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA