Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

24.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:57
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gaziantepliler aziz vatanımız için verdiği mücadele ile büyük bir destan yazmış, bu mücadele tüm dünyaya örnek...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gaziantepliler aziz vatanımız için verdiği mücadele ile büyük bir destan yazmış, bu mücadele tüm dünyaya örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi, mesajında Gaziantep'in 11 ay boyunca hiçbir yerden destek almadan kadını erkeği, genci yaşlısıyla düşmana karşı durduğunu ve 6317 şehit verdiğini hatırlatarak, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazianteplilerin verdiği mücadeleden dolayı, 'Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular' diyerek Gaziantep'i örnek göstermesi bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Şanlı ecdadımız Antep Savunmasında, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" diyerek, tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir direniş göstermiş ve şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Elmalı köprüsünde düşmana tek başına direnen ve göğsünü siper eden Şahin Bey, Fransız askerlerine karşı koyan ve süngülenerek şehit edilen 14 yaşındaki Şehit Kamil, Özdemir Bey, Karayılan ve isimsiz daha nice kahramanımıza şükran borçluyuz. TBMM tarafından 'Gazilik' unvanı ile onurlandırılan ve İstiklal Madalyası sahibi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına bir yıl kala büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz. Bundan sonra da atalarımızdan aldığımız güç ve kararlılıkla çok çalışarak ülkemizi geleceğe taşıyacak, bilim, kültür, sanat, spor, ekonomi gibi her alanda gelişip büyümesini sağlayacağız. Aziz vatanımız için gerektiğinde bizler de canımızı vermeye de hazırız. İş dünyası olarak da koşullar ne olursa olsun üretime, ihracata, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi Odası olarak projelerimizle bölge sanayimizin gelişmesine öncülük edecek, ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Vatanımız ve Gazi Şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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