Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmeni eşi Ramazan Kara anlattı Açıklaması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, eşinin mesleğine olan tutkusunu anlattı.

Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul eden Ramazan Kara, AA muhabirine, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi.

Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.