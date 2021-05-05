Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
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Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi

Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, 19 Eylül 2019 tarihinden buyana İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Cengiz Zeybek, emekliliğini istediğini duyurdu.

Gaziantep'te, 19 Eylül 2019 tarihinden buyana İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Cengiz Zeybek, emekliliğini istediğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aldığı kararı duyuran Zeybek, açıklamasında "Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım" ifadeleriyle emekliliğini istediğini duyurdu.

Gaziantep'te son olarak yaşanan 'Cami Provokasyonu' olayının ardından sosyal medyada dolaşan müdahale görüntüleri sonrası görev süresinin dolmasına 6 ay kalan emekliliğini isteyen Zeybek, yaptığı açıklamada, "02 Mayıs 2021 Pazar günü Gaziantep'te, kendilerini "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandıran bir grup camilerimizde kalabalıklar halinde toplanmış, ilgililerin kararlı duruşu sonucu dağılmışlardır. Gelen istihbarı bilgilere göre, itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi "Sivil İtaatsizlik" ve" Alternatif Cuma" benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep il Müftüsünün 03.05.2021 günü saat 05.40'da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur. Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak, toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır. Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Zeybek açıklamasının sonunda ise, "Beni dört ilin İl Emniyet Müdürlüğüne layık görüp emanet eden devlet büyüklerime, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum adli, askeri ve mülki erkan ile tüm meslektaşlarıma, bu zorlu meslek yaşantım boyunca daima destek ve fedakarlıklarıyla yanımda olan eşim ve evlatlarıma, her şeyin en iyisine layık yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum" sözlerini ekledi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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