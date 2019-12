Gazeteci Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu

13.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:57

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gazeteci-yazar Yavuz Donat'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Türkiye Siyasetinde Değişen Paradigmalar" konulu söyleşi, büyük bir ilgiyle takip edildi.



Gaziantep Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen söyleşide, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci Şebnem Bursalı'nın açış konuşmasıyla başlayan söyleşide gazeteci-yazar Donat, Türkiye'nin siyasi tarihi hakkında bilgiler verdi, Gaziantep'in yerel yönetimdeki sosyal ve kültürel başarılarına değindi, Türk siyasi tarihinin anti-demokratik yapıyla olan mücadelesinden bahsetti.



Şahin: "Deneyimlerden ders çıkarmalıyız"



Söyleşi öncesi konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Sanat Merkezi Kırmızı Salon, yakın tarihimize ışık tutan bir mekandır. Darbenin yan etkilerini yaşamış bir yerdir. Hukuk mesleğine sahip birçok insanın, kuşkusuz burada birçok anısı vardır. Ben ilk milletvekili seçildiğim zaman ilk mazbatamı aldım. Son 17 yıla şahitlik yaptım, bu coğrafyada çok güçlü olmak zorundayız. Yaklaşık 100 yıl önce 6 bin 317 şehit vererek, Şahinbey'in, Şehitkamil'in ve Karayılan'ın büyük bir halk ayaklanmasına dönüştürdüğü bir gücümüz var. Dolayısıyla bu şehirde yaşamak çok büyük bir onurdur. Biz her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Burada konuşulanlardan alınacak çok önemli dersler var. Yakın tarihimize tanıklık etmek çok önemlidir. Yavuz Donat'ın yakın tarihteki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı 'Off The Record' kitabını okumanın ciddi anlamda faydası var. Tarih tekerrürden ibarettir, deneyimlerimizden daima dersler çıkarmalıyız. Bizim büyümemiz lazım. Bizim üretimde güçlenmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Donat: "10 Gaziantep daha olsa Türkiye'nin çehresi güzelleşir"



Gazeteci-Yazar Donat, Gaziantep'in Türkiye'de en başarılı 3 şehir arasında olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik etti.



56 yıllık gazetecilik döneminde Ankara'nın yönetim anlayışına 'başarılı' tanımını getiremediğini dile getiren Donat, Gaziantep'in yerel yönetim anlayışının başarılı bir çizgide yer aldığını vurguladı. Şehrin her geldiğinde daha da modernleştiğine dikkati çeken yazar Donat, "Türkiye'de 10 tane daha Gaziantep olsa Türkiye nin çehresi güzelleşir, değişir" dedi.



Gazeteci Donat, eski Türkiye'de Adana-Gaziantep hattında, karayolu ulaşımının saatler sürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Şimdi baktığımızda ise yeni yapılan otoyollar bize büyük avantaj sağlıyor. Eskiden Gaziantep'e uçak gelmiyordu, şimdi Gaziantep'e kalkan uçak sayılarının az olduğunu konuşuyoruz. Türk siyasi hayatının yazılı hafızası zayıf. Sözlü hafızası da çabucak unutuluyor. O nedenle bugünkü süreçle eski siyasi tarihimizi kıyasladığımızda ciddi bir fark var, bunu unutmamamız gerekiyor. Biz başkanlık sistemini tartışırken aslında siyasi şahsiyetleri tartışıyoruz, o nedenle de başarılı olmamızın önüne geçiliyor. Çünkü biz başkanlık sistemini tartıştığımızda aslında Erdoğan'ın şahsını tartışıyoruz. Bugün başkanlık sistemi yönetim anlayışı açısından sorgulanabilseydi belki de bugün başkanlık sisteminden çok daha büyük bir verim alırdık, siyasi çatışma, şahıslar üzerinden yürüdüğü için problem yaşıyoruz."



Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, "Off The Record" kitabını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA