Gastronomi Kentinde İlk Defa "SAF Irklı Tohum Seferberliği Başlatıldı

Gaziantep Kent Konseyi Hemşeri Dernekleri ,Tarihi Kültürel Diyalog Derneği,Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği,Sanabel Derneği paydaşlığı ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü, Ziraat Odaları, İş-Kur,Suriye Geçici Hükümeti Tarım Bakanlığı (GOSM) gibi bir çok kuruluşun katıldığı; Gaziantep gastronomi kentinde ilk defa "saf ırklı Tohum seferberliği ile ekilmeyen bir karış toprak kalmasın" sloganı ile uygulanabilir ve sürdürülebilir bir proje hayata geçirmek için ön proje hazırlığında bir çalıştay yapıldı.

Gaziantep Kent Konseyi Hemşeri DernekleriÇalışma Grubu Başkanı ve Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği Başkanı Halil Eyyüboğlu, Kent Konseyi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in göç alan bir kent olduğunu ancak Gaziantep'in dezavantajları avantaja çevirdiğini söyledi.

Eyyupoğlu konuşmasında ; "Bu çalıştayda yer alacak mühendislerçalışmalarıyla Savaş öncesiSuriye'de "ICARDA" yani tohum araştırma-geliştirme saf ırkları muhafaza etme, hastalıklara karşı güçlendirme araştırma merkezindeki deneyimleri nedeniyle dünyaca ödülleri almışlardır. Türkiye'de Gaziantep'te kurulacak laboratuvarla öncelikliolarak Fırat Kalkanı veZeytindalı hareketiyle oluşan güvenli bölgede Toprak temizleme arındırma ve Doğal Tarım Bankası oluşturma önceliği olacaktır. Göçle gelen mültecilerden oluşan beyin gücünün ülke kalkınmasına katkı sağlanacaktır. Dolayısıyla ülkelerine dönmelerinde etkin katkı sağlayacak. Saf ırklı yerli tohum seferberliği Hem Suriye hem de Türkiye topraklarına tekrar hayat verecektir"dedi.

Türkiye'nin her zaman sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldığını dile getiren Eyyüpoğlu, "İthal olan tohumlar genlerimize kadar işledi. İsrail tohumları yiyoruz. Suriye'de çok iyi çalışma yapmışlar. Bizim elimizde olmayan tohumları getirerek, canlandırmak, direniş göstermek istediler. Bizim hep birlikte bu gıda terörüne direnmemiz lazım." dedi.

"Ele Ele Toprak Anaya Yeni Bir Hayat Verelim" başlıklı Çalıştayda konuşan Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan;

"geçmişteyapılanlara ve bugün neler yapıldığına baktığımızda biz geçmişimizi arıyoruz; nerede kaybettik diye. Şimdi kullanılan tohumlara ilaçlara bakıyorum, tarımsal alanda çalışan çiftçilerimizin faliyetlerine bakıyorum, sanırım bir yerde bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu çalışmayı çok önemsiyorum. Ülkemiz için bu çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum.

Hepimiz biliyoruz ki bir çok tohumların, özelliklesebze ve meyve tohumlarının dışardan özellikle İsrail'den geldiğini biliyoruz. Bu gelen tohumlar hibrit tohumlar. yani suyu kesik tohumlar. Arkası yok. Maliyeti yüksek.Bir defa kullanıyorsunuz, yeniden kullanamıyorsunuz.

Bu tohumların toplumsal karşılığı da şu; GDO su ile oynanmış, insan sağlığı ile çok büyük sorunlar yaratmakta olan bu tohumların yerine Milli ve gerçek tohumlarımıza dönmemiz gerekiyor.

Bunun yanı sıragübre ve ilaçların çiftçilerimiz tarafından bilinçli kullandığını zannetmiyorum. Ayrıca bununda birlikteçevre sorunu da var. Sentetik ve kimyasal gübrelerin kullanımından artık vazgeçmemiz lazım." dedi.

TürkmenGöçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Wahiba Chacker ise yaptığı konuşmada daha önce gerek savaş mağduru yetim ve dul kadınların işsahibi olması konusunda çok iyi işler yaptıklarını "Ele Ele Toprak Anaya Yeni Bir Hayat Verelim" projesiyle de hem Türkiye'ye hemde Suriyeli mültecilere katkı sunmayı amaç edindiklerini ifade etti.

Tarım Reformu Bölge Müdür Yardımcısı Ali Avcı ise yaptığı konuşmada çiftçinin yeterli bilince sahip olmadığını ifade ederek çiftçilerin de eğitilmesini hatta bir okulunun olması gerektiğinin altını çizdi. Avcı her genç gibi "ben doktor, mühendis, öğretmen olacağım" hedeflerinin yanına "ben çiftçi olmak istiyorum" hedefinin de konması gerektiğini ifade etti. Bu çalıştayın milli tarım politikalarına yön vereceğini umuyor, çalıştaya emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman İlMüdür Yardımcısı Nihat Deme ise yaptığı konuşmada "ele ele vererek toprak anayı kalkındıracağız. İsrail'den hibrit tohumu alarak ektiğimiz tohumu artık bırakıp yerli tohuma geçmemiz gerekiyor. 2017 yılından beri Ab projelerinde yüzde 70 Suriyeli, yüzde 30 Türk çalıştırarak çok güzel projeler yaptık. Yerli tohum olarak saf ırk tohum üretiminin ve kullanımı konusunda bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç.Dr.Ali Fuat Gökçe ise"Uluslararası Göç Ve Mülteci Sorununda Dünya Sevgisi Ve Politik Dostluk veKamu Yönetiminde Yeni Roller Üzerine Bir Değerlendirme" başlığı altında yaptığı sunumda Mülteciler veGöç sorunu ,küreselleşme Türkiye ve Gaziantep yansımalarını içeren ve bu kapsamda genellemede bulunarak Türkiye'nin jeopolitik durumunu anlattı.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ise yaptığı konuşmada "ne yazık elimizde olan yerli millitohumları kaybettik. Kaybettiğimizi şimdi farkına vardık ve anladık. Bundan sonraki süreçte milli tohumumun üretimi ve kullanılması yönünde Şahinbey Ziraat Odası olarak ne yapılması gerekiyorsa bu çalışmanın içinde yer alacağız" dedi.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise yaptığı konuşmada " bu projenin hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hayırlı olmasını diliyorum. İthal edilen tohumları kullanmamız aslında bizim bir ayıbımız. Yerli tohum çok önemli. Bunu çok iyi kullanmamız gerek. Bizim çiftçimizde eğitim sıfır noktasında. Ben Polonya gezimde gördüm ki; öncelikle gençleri yetiştirip, belgesini verip üretim alanına öyle gönderiyorlar. Bizim köylerde bir tek genç çiftçimiz kalmadı. İlaçlar bilinçsizce kullanılıyor. Biz bu projede üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nden Gül Setenay Horoztepe Ziraat ve Hukuki durumları, Fırsat ve Engeller konusunda ; Ankara Ziraat Fakültesi Sulama Tarımsal Yapılar Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Kodal Modern Sulama Teknolojisi Konusunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Planlama Uzmanı Yahya Şimşek tarımsal hibe destekleri konusunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarı Ersiz Özbadembirer sunum yaptılar.

Suriyeli Çiftçiler Abdulfattah Kakeji ,Nazar Naser,Mustafa Alnajjar birer konuşma yaptılar .

Kaynak: Bültenler