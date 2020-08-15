Garanti Bankası çalışma saatleri | Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır, açılış-kapanış saatleri
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Garanti Bankası çalışma saatleri | Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır, açılış-kapanış saatleri

Türkiye'nin en çok müşterisi bulunan bankalarından birisi Garanti Bankası'dır. Birçok işyeri, firma maaşlarını Garanti Bankası ile ödemektedir. Özellikle Bonus özelliği ile birçok müşteriyi memnun eden Garanti Bankası'nın açılış-kapanış saatleri çok merak ediliyor. Peki Garanti Bankası çalışma saatleri ne zaman?

Garanti Bankası çalışma saatleri | Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır, açılış-kapanış saatleri
15.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:59

Garanti Bankası şubelerinin çalışma saatleri çok merak ediliyor. Bu saatlere göre şubelere gitmek isteyen müşteriler Garanti Bankası'nın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını bilmek istiyor. Şimdi sizlere Garanti Bankası çalışma saatleri ne zamandır, öğlen arası açık mı, hafta sonu açık mı tüm soruların cevaplarını paylaşalım.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ : Hafta sonu çoğu şube kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu çoğu şube kapalıdır!

Garanti Bankası hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah saat 09:00 'da açılmaktadır. Akşam ise 17:00 'da kapanmaktadır. Yani Garanti Bankası şubeleri akşam saat 5'e kadar açıktır. Sonrasında kapanmaktadır. Lakin yoğunluktan dolayı 5-10 dakika geç kapattığı da olmaktadır. Garanti Bankası öğlen molasına 12:30 - 13:30 arasında çıkmaktadır. Öğlen arası 1 saat sürmektedir. Bankalar öğle arasında müşterilerine hizmet vermemektedir. Şubeler açıktır içeri girilebilir fakat işlem yapılmamaktadır. Bu bakımdan öğlen saatini iyi takip edip ona göre şubeye gitmenizi öneririz.

Garanti Bankası hafta sonu cumartesi ve pazar günleri tamamen kapalıdır. Fakat ATM'lerden 7/24 işlem yapabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ | AKŞAM NE ZAMANA KADAR AÇIKTIR?

Garanti Bankası sabah kaçta açılıyor : 09:00

Garanti Bankası akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Garanti Bankası öğlen molası kaçta : 12:30 - 13:30

Garanti Bankaları hafta içi her gün sabah saat 9'da açılıyor ve akşam saat 5'de kapanıyor. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar açık bulunan Garanti Bankaları şubeleri öğlen 12.30 - 13.30 arasında 1 saat öğle arası veriyor. Banka hafta sonu kapalıdır fakat ATM'ler her zaman açıktır ve kullanılabilir.

GARANTİ BANKASI ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Garanti Bankası öğlen arası 12:30 - 13:30 arasında 1 saat sürmektedir. Bu zaman diliminde banka işlem yapmamaktadır. Yani bu saatte bankaya giderseniz saat 13:30 'a kadar beklemeniz gerekmektedir.

GARANTİ ATM ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti ATM'si haftanın 7 günü 24 saati sürekli açıktır ve çalışmaktadır. Size en yakın ATM'yi internetten araştırarak bulabilir ve ATM'ye giderek para çekme, para yatırma, para gönderme vb. gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye genelinde toplamda 4000 civarı Garanti Paramatik ATM'si bulunmaktadır.Bu ATM'ler hafta sonu da kullanılabilir. Bu bakımdan haftanın her günü her saati ATM'ye gidebilir ve işlemlerinizi halledebilirsiniz.

GARANTİ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

Garanti Bankası'nın normalde çok işlek yerlerdeki şubeleri hafta sonları açık olabiliyor. Fakat koronavirüs kapsamında hafta sonu cumartesi ve pazar geçici olarak kapalıdır. Lakin normal şartlarda hafta sonları çok işlek bölgelerdeki şubeler açıktır. Normal zamanlarda hafta sonu açık olan Garanti Bankası şubeleri şu şekildedir:

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

CEVAHİR AVM

İSTİNYE PARK

AKMERKEZ AVM

İÇERENKÖY CARREFOUR AVM

OPTİMUM (Ankara)

GARANTİ BANKASI CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Garanti Bankası Covid-19 nedeniyle cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Fakat normal zamanlarda çok işlek bölgelerdeki şubeler hafta sonu cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere açık kalabiliyor. Ama dediğimiz gibi şuanda hafta sonları şubeleri kapalıdır. Bunun yerine para çekme ve yatırma işlemlerini Garanti ATM'lerinden yapabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Garanti Bankası şubeleri resmi tatil günlerinde normalde kapalıdır. Fakat bazı işlek bölgelerdeki şubeler açık durabiliyor. En doğru bilgiyi Garanti Bankası'nı arayarak öğrenebilirsiniz. Size en yakın şubeyi kendi sitelerinden kontrol edebilirsiniz. Ama Garanti Bankası devlet bankası olmadığından dolayı resmi tatillerde tamamen kapalıdır diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü bazı açıklamalara göre resmi tatillerde bile bazı bölgelerde hizmet verildiği yazılmıştır.

GARANTİ BANKASI HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Eski adıyla Garanti Bankası yeni ismiyle Garanti BBVA, 1946 yılında Ankara'da kurulan bir bankadır. 2014 tarihi verilerine göre Türkiye'nin en büyük 2. özel bankasıdır.

Garanti Bankası merkez konum : İstanbul, Beşiktaş

Garanti Bankası kuruluş tarihi : 21 Haziran 1946

Garanti Bankası çalışan sayısı kaçtır : 18.657

Garanti Bankası switft kodu nedir : TGBATRIS

GARANTİ BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Garanti Bankasına "444 0 333" numarasından ulaşabilirsiniz.

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