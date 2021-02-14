Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı

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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan kimliği tespit edilenlerden 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 kişiden 10'unun kimliği tespit edildi. Çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve şehit edilen polis memurları Sedat Yabalak ile Vedat Kaya, Astsubay Çavuş Semih Özbey ve erler Adil Kabaklı, Müslüm Altıntaş ve Süleyman Sungur'un ailelerinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.

AİLELERDEN KARARLILIK MESAJI

Kar kış demeden evlat nöbetini sürdüren aileler acı haberi kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde aldı. Aileler sağlık görevlileri eşliğinde Malatya'ya doğru yola çıkarken, evlat nöbetindeki diğer aileler, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

TEHDİTLERE RAĞMEN EYLEME DEVAM ETTİLER

24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın, annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. Kaya çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki evlerinde sürdürdükleri eylemleri nedeniyle zaman zaman PKK yandaşlarının tehdidine maruz kaldıklarını, buna rağmen, eylemi sürdürdüklerini söylemişti. 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızıyla seyir halindeyken Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından araçtan indirilerek kaçırılan şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak da 8 Eylül 2019'da HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

18 Eylül 2015'te Rize'de görevliyken annesini ziyaret için Malatya'ya giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan şehit Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey de 5 Eylül 2019'da, oğlunun kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binasına gelerek oturma eylemine başladı ve kar kış demeden oğlu geri getirilene kadar eylemini sürdüreceğini söylemişti.

BERABER KAÇIRILDILAR BERABER ŞEHİT OLDULAR

2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan er Müslüm Altıntaş ile Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan er Adil Kabaklı, Tunceli-Pülümür kara yolunda yol kesen PKK'lı teröristlerce bulundukları otobüsten indirilerek kaçırıldı. Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş ile Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı 5 Eylül'de HDP il binasına önüne gelerek oturma eylemine katıldı.Er Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocukları kaçırılan annelerin çektiği acıyı dile getirmeye çalışan 'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' adlı bir kitap da çıkarmıştı.

15 Ağustos 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur da 18 Eylül 2019'da evlat nöbetine katılmıştı.

UZMAN ÇAVUŞTAN 5 YIL SONRA GELEN ACI HABER

Irak'ın kuzeyi Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan 2016 yılında kaçırılan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin Eskişehir'de ki baba ocağına acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen aralarında Mit, polis ve askerin bulunduğu 13 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi. PKK terör örgütü tarafından şehit edilenler arasında Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'de bulunuyor. Kahveci'nin acı haberi Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayrağı asılan evin önüne Tepebaşı Belediyesine bağlı yetkililer tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Kahveci'nin 2016 yılında PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Öte yandan 5 kardeş olan Kahveci'nin anne ve babasının ayrı olduğu acı haber alan babanın teşhis için Malatya'ya gittiği belirtildi.

REHİN UTULAN MARDİNLİ POLİS MEMURU GARA'DA ŞEHİT EDİLDİ

Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında, İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya'nın da olduğu bildirildi. Kaya'nın babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutuyordu.

Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mardin'de yaşayan ve 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Emine ve baba Şehmus Kaya, teşhis için Malatya'ya gitti. Anne ve babası tarafından teşhis edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Memuru Vedat Kaya'nın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaya, İstanbul'da polis memuruyken, eşiyle birlikte Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şehmus Kaya 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını teröristlerin elinden kurtarılması için nöbet tutuyordu.

PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN ÇOCUKLARINDAN 6 YIL SONRA ACI HABERİ ALDILAR

17 Eylül 2015 tarihinde görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığına giderken Tunceli'de kaçırılan Astsubay Semih Özbey de teröristlerce şehit edilen askerlerin arasında yer alıyor. Çocuklarının serbest bırakılması için büyük uğraş veren aile ise 6 yıl sonra gelen şehit haberi ile yıkıldı. Anne Sadiye Özbey, 2 yıl önce Diyarbakır anneleri ile eyleme katılmıştı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara Bölgesinde teröristlerin şehit ettiği 13 asker ve polis içerisinde yer alan Malatyalı Astsubay Semih Özbey'in ailesi acı haber ile yıkıldı. Cenazelerin getirildiği Malatya Adli Tıp Morgunda çocuklarının naaşını tespit eden aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babası, Malatya Ticaret Borsası eski başkanı Gürsel Özbey, oğlunun kimliğini tespit ettikten sonra adli tıp kurumundan ayrılırken, basın mensuplarının sorusuna 'Yıllarca neler çektiğimi siz bilirsiniz' derken anne Sadiye Özbey de güçlükle ayakta durabildi.

Çocuklarının serbest bırakılması için mücadele eden aile, en son Diyarbakır'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine de katılmıştı. 2019 yılında evlat nöbetine 8'inci aile olarak katılan anne Sadiye Özbey, "Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih'imizi istiyoruz, Semih'imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih'i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı" diye açıklama yapmıştı.

Özbey ailesinin tek erkek çocuğu olan Semih Özbey'in otopsi işlemlerinin ardından Türk Bayrağına sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı morguna götürüldü. Şehit için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Öte yandan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Malatya'ya geldi.

ADIYAMANLI ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden Adıyamanlı Aydın Köse'nin ailesine acı haber ulaştı.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 sivil şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse'nin (34) Kahta ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Kahta Kaymakamı Abdil Koç, diğer yetkililer ile birlikte şehidin Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesi 5019. Sokak'ta yaşayan ailesini ziyaret ederek, acı haberi verdi. Polis ve jandarma evin etrafında güvenlik önlemi alırken, 112 sağlık ekipleri de hazır bulundu. Olayının duyulmasının ardından şehidin yakınları baba ocağına geldi.

Şehidin cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketine getirileceği öğrenildi. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

5 YILDIR REHİN TUTULAN OSMANİYELİ ER ADİL KABAKLI, GARA'DA ŞEHİT EDİLDİ

PKK terör örgütünün Gara'da şehit ettiği 13 kişinin arasında, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine gitmekte iken Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılan Osmaniyeli er Adil Kabaklı'nın da olduğu bildirildi.

13 kişinin bugün PKK terör örgütünce Gara bölgesinde şehit edilmesinin ardından Osmaniye'ye şehit ateşi düştü. Aslen Osmaniye'nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmış ve 5 yıldır PKK'nın elinde rehin olarak tutuluyordu.

Bugün Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı ve ailesi Malatya'ya giderek Adil Kabaklı'yı teşhis etti.

Şehit Adil Kabaklı'nın annesinin yaşadığı Gaziantep'te mi yoksa memleketi Osmaniye'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.

ŞEHİT POLİSİN ACI HABERİ MERSİN'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI

PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak'ın Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 kişinin terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberle gözyaşlarına boğulan anne Ünzile Yabalak, "Çocuklarımızı bize kavuşturmadılar. Bizi yakanları yaksın Allah'ım" diye ağıt yaktı. Acılı kadını yakınları teskin etmeye çalışırken, baba Kadir Yabalak ise metanetini korumaya çalıştı.

Acı haberle ailenin evi, taziyeye gelen yakınlarının akınına uğradı. Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin yarın aynı mahalledeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

PKK TARAFINDAN REHİN TUTULAN SİİRTLİ ER SÜLEYMAN SUNGUR, GARA'DA ŞEHİT EDİLDİ

Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında 2015 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken dağıtım izni için memleketi Siirt'e gittiği sırada Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un da olduğu bildirildi.

Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt'te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya'ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Songur'un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit er Süleyman Sungur, Bingöl'de vatani görevini yaptığı sırada 2015 yılında dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.