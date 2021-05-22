Gara şehidinin babası, PKK-HDP gerçeğini anlattı
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Gara şehidinin babası, PKK-HDP gerçeğini anlattı

Gara şehidinin babası, PKK-HDP gerçeğini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, PKK ve HDP işbirliği ile kaçırılan çocuklar ile ailelerin yaşadıkları anlattı.

'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, PKK ve HDP işbirliği ile kaçırılan çocuklar ile ailelerin yaşadıkları anlattı.

'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, 9 yaşında PKK tarafından zorla kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesinin yanından eli ayağı ve ağzı bağlanarak kaçırıldığını belirterek, bir başka arkadaşının ise Selahattin Demirtaş'ın yanına oğlunu almak için gittiğinde dövüldüğünü söyledi.

PKK'nın ustaca yalan konuştuğunu ve kendisinin de zamanında bu yalanlara kandığını kaydeden Altıntaş, "Bunlar fevkalade yalan söylüyor, ustaca öyle sözler söylüyorlar ki adeta insanları hipnoz ediyorlar. Hani diyorlar ya onlara katılanlar için, 'efendim bunlar aklı başında kişiler' tabii burada çocukları söylemiyorum onlar ayrı çünkü daha 8-9 yaşındaki çocuğu kaçırıyorlar. Diyorlar ki aklı başında kandırılır mı? Biraz mantıklı konuşalım, mesela telefon dolandırıcıları koskoca profesörleri iki gün içinde kandırmıyor mu? Oysa bunlar aylarca, yıllarca her hangi bir bireyi aldatmak için neler neler yapıyorlar. Yani insan aldana bilir değil mi? Bakın ben kendimi söylüyorum, ben dahi bunlara inandım. Biz o zamanlar dediler ki, 'efendim biz vereceğiz ama muhatap bulamıyoruz' ama ben aptallığıma yanayım ki bunlara inandım. Ne yazık ki Diyarbakır'a gidene kadar inandık ama Diyarbakır gidince oturma eylemine biz küçük bir gruptuk olaylara daha dar bir pencereden bakıyorduk ama oraya gidip olayın boyutunu görünce 'eyvah' dedim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çiçek'e sert tepki

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'ye bakanlık teklif edileceğini sözlerini sert bir dille eleştiren Altıntaş, "Ben buradan halka sesleniyorum, devletinize Allah aşkına sahip çıkın. Muhalefete de bir şey demiyorum ama bir tanesi çıkıp diyor ki, bakanlıkta verebiliriz süslü cümlelerle 'niye olmasın' diyor. Niye mi olmasın? İşte bunun için olmasın (oğlunun fotoğrafını gösteriyor) niye mi olmasın? Hamza Adıyaman daha henüz 8 yaşında zorla kaçırılıyor bu çocuk siyah camlı arabanın içinde eli kolu, ağzı bağlı saklanıyor annesi arabanın yanına geliyor orada iki tane mahlukatı görüyor onlardanmış, ne bilsin kadın onlara diyor ki, böyle bir çocuk gördünüz mü? Onlarda tersliyorlar kadın orada çocuğunu ararken arabaya binip kaçırıyorlar" dedi.

"Selahattin Demirtaş oğlu için gelen babayı dövdürdü"

PKK'nın kaçırdığı çocuğunu almak için Selahattin Demirtaş'ın yanına giden ailenin darp edildiğini de kaydeden Altıntaş, "Bir arkadaşım çocuğunu aramak için Selahattin Demirtaş ile konuşmaya gidiyor. Hani inanmış ya, zamanında oy vermiş ya, diyor ki Demirtaş'a çocuğum götürüldü, o da 'çocuğun gönüllü gitti' diyor. Ya, 15 yaşında arkadaş ne gönüllüsü ya, arkadaşım itiraz etmeye çalışınca bu defa darp ediyorlar, eşinin yanında dipçikle arkadaşımın suratına vuruyorlar. Annesi diyor ki, bari ayakkabısını verin ona da hakaret ediyorlar. Bunu siyasetçiler bilmiyor mu? Vallahi de, billahi de senden benden kat kat daha iyi biliyor. Şimdide tutmuşlar diyorlar ki bakanlıkta verebiliriz, oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da verin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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