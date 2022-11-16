Xbox Game Pass Kasım 2022 oyunları açıklandı

Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un Xbox internet sitesinde yaptığı paylaşım ile Kasım ayının ikinci haftasından itibaren Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar açıklandı. Xbox Game Pass'e Gungrave G.O.R.E, Warhammer 40,000: Darktide, Dune: Spice Wars ve daha fazlası geliyor.

Microsoft'un Xbox ve Microsoft PC kullanıcıları için piyasaya sürdüğü aylık abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte Kasım 2022 Xbox Game Pass oyunları…

XBOX GAME PASS KASIM 2022 OYUNLARI

Pentiment – 15 Kasım

Somerville – 15 Kasım

Dune: Spice Wars – 17 Kasım

Ghostlore – 17 Kasım

Lapin – 17 Kasım

Norco – 17 Kasım

Gungrave G.O.R.E – 22 Kasım

Insurgency: Sandstorm – 29 Kasım

Soccer Story – 29 Kasım

Warhammer 40,000: Darktide –30 Kasım

Pentiment (Bulut, Konsol ve PC)

Aydınlatılmış el yazmaları dünyasına atlayın ve 16. yüzyıl Bavyera'sında yaşayan gezgin bir sanatçı olan Andreas Maler olarak oynayın. Tassing kasabasında meydana gelen cinayet ve skandallara yakalanın ve oyunda takip eden 25 yıl boyunca yaşayacağınız yankılarla bu toplulukta izinizi bırakın.

Somerville (Bulut, Konsol ve PC)

Felaketin ardından, ailenizi tekrar bir bütün haline getirmenin yollarını bulmalısınız. Somerville, büyük ölçekli bir çatışmanın samimi yansımalarına dayanan bir Bilim Kurgu macerasıdır.

Dune: Spice Wars (PC)

Eleştirmenlerce beğenilen Northgard'ın geliştiricilerinden 4X gerçek zamanlı strateji oyunu. Frank Herbert'in çığır açan Dune evreninde geçen filmde, fraksiyonunuza liderlik etmeli ve sert çöl gezegeni Arrakis'te kontrol ve egemenlik için savaşmalısınız. ' Hava ve Kum Güncellemesi de 17 Kasım'da geliyor ve askeri uçan birimler ve yeni binalarla yeni strateji katmanlarının yanı sıra yönetim kurulu genelinde iyileştirmeler ekliyor.

Ghostlore (PC)

Ghostlore, Güneydoğu Asya folklorundan canavarlarla savaştığınız bir 'Eastpunk' Aksiyon-RPG'dir. Diablo 2 ve Titan Quest gibi zamansız klasik ARPG'lerden esinlenen Ghostlore, ayrıntılı bir öğe ve karakter özelleştirme sistemi, prosedürel olarak oluşturulmuş haritalar ve otantik olarak retro bir 90'lar estetiği sunuyor.

Lapin (Bulut, Konsol ve PC)

Bir grup cesur tavşan kaşifinin yer aldığı bir 2D platform oyunudur. Beş tavşan bir parkın altında yaşıyordu, ancak inşaat onları sevdikleri delikten ayrılmaya zorladı. Oyuncuların Liebe ve arkadaşlarının dünyayı hassas bir kontrolle keşfetmelerine yardımcı olmaları gerekiyor. Yeni arkadaşlarla tanış, geçmiş olayları hatırla ve maceranın sonuna atla!

Norco (Bulut ve Konsol)

Ödüllü Southern Gothic point & click anlatı macera oyunu Norco yakında Game Pass, Xbox One ve Xbox Series X|S'ye geliyor. Kardeşin Blake, annenin ölümünün ardından kayboldu. Onu bulma umuduyla, rafinerilerde, şerit alışveriş merkezlerinde ve banliyö New Orleans'ın drenaj hendeklerinde kaçak bir güvenlik androidini takip etmelisiniz.

Gungrave G.O.R.E

Şık üçüncü şahıs atışları, yakın mesafeli dövüş sanatlarıyla buluşuyor ve düşmanlarınızı kanlı bir mermi balesinde ezerken sorunsuz bir şekilde akan aksiyon yaratıyor. Sınırsız cephaneli Cerberus tabancalarınızı ve dönüştürülebilir EVO-tabutunuzu kullanarak maksimum hasar ve stil peşinde yıkıcı kombinasyonları ortaya çıkarın.

Insurgency: Sandstorm (Bulut ve Konsol)

Bir dizi yoğun kooperatif ve PvP çok oyunculu mod aracılığıyla çağdaş bir çatışmanın savaşın parçaladığı ortamlarında savaşın. Her mermiyi hissedin ve ekibiniz zafere doğru savaşırken şiddetli yakın muharebelerde her darbeden korkun.

Soccer Story (Bulut, Konsol ve PC)

Game Pass: Soccer Story ile ilk günden itibaren mevcut olan ve her sorunun güvenilir sihirli topunuzla çözülebileceği fizik odaklı bir macera RPG'sidir. Yol boyunca, 1v1'lerde en iyi kötü adamları kullanmanız, bir dizi sporda rekabet etmeniz (elbette futbol topunuzla) ve beyniniz ve toplarınızla bulmacaları çözmeniz gerekecek!

Warhammer 40,000: Darktide

Bu yoğun ve acımasız aksiyon nişancı oyununda Tertium şehrini kana susamış düşman ordularından geri alın. Warhammer 40,000: Darktide, Vermintide serisinin arkasındaki ödüllü ekibin yeni kooperatif odaklı deneyimidir. Tertyum düştükçe, reddeder yükselecek.

30 KASIM'DA XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR