Tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu - Haberler

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Tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu

Espor turnuvalarının vazgeçilmezi olan Counter Strike Global Offensive'de tüm zamanların en çok kazanan 20 profesyonel espor oyuncusunu sizler için listeledik. Kazandıkları paraları duyunca "bu hayatta esporcu olmak da varmış" diyeceksiniz.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan CS:GO ilk olarak 21 Ağustos 2012 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana popülerliğini yitirmeden dünyanın her noktasındaki milyonlarca oyuncuya ulaştı. CS:GO'da düzenlenen turnuvalarda espor oyuncularının ne kadar kazandığını ve tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusunu sizler için araştırıp listeledik.

Sadece turnuva kazançları baz alındığında esporda turnuvalarında en çok kazanılan ikinci oyun olarak bilinen Counter Strike : Global Offensive'de 17 Mart 2022 tarihi itibariyle düzenlenen 6116 turnuvadan toplamda 131,2 milyon dolar gelir elde edilip takımlara dağıtılmıştır. Turnuvalarda en çok kazanılan oyun ise 1610 turnuvadan 280 milyon dolar gelir elde eden DOTA 2'dir.

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Tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusuDupreeh

En çok turnuva düzenlenen oyunlarda yer alan CSGO, 6116 turnuva ile ilk sırada yer alıyor. 14.7 bin espor oyuncusu bulunan CSGO'da bu zamana kadar en çok kazanan espor oyuncuların kimler olduğunu merak edip araştırdık ve sizler için listeledik. İşte tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu

Tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu

Esportsearning.com sitesindeki verilere göre 17 Mart 2022 tarihi itibariyle Counter Strike Global Offensive'de tüm zamanların en çok kazanan 20 espor oyuncusunun verilerini sizler için listeledik.

Sıralama İsim Milliyet Kazanç
1.dupreehDanimarka$1,945,281,07
2.Xyp9xDanimarka$1,933,650.13
3.dev1ceDanimarka$1,923,054.30
4.gla1veDanimarka$1,789,067.40
5.MagiskDanimarka$1,539,740.30
6.s1mpleUkrayna$1,537,738,65
7.elektronikRusya$1,391,475,33
8.Stewie2kABD$1,185,923.20
9.DüşmüşBrezilya$1,144,342.41
10.TACOBrezilya$1,085,986.48
11.NAFKanada$1,082,098,86
12.karriganDanimarka$1,113,088.78
13.ferBrezilya$1,064,743.90
14.coldzeraBrezilya$1,036,201,46
15.Boombl4Rusya$1,030,349,87
16.EliGEABD$1,031,879.62
17.PerfectoRusya$989,387,44
18.TwistzzKanada$978,843.10
19.zirveFransa$963,297.20
20.NikoBosna Hersek$951,925.13

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Counter Strike, Espor, CSGO, Gamegar,, Haberler

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