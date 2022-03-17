Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan CS:GO ilk olarak 21 Ağustos 2012 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana popülerliğini yitirmeden dünyanın her noktasındaki milyonlarca oyuncuya ulaştı. CS:GO'da düzenlenen turnuvalarda espor oyuncularının ne kadar kazandığını ve tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusunu sizler için araştırıp listeledik.

TURNUVALARDA EN ÇOK PARA KAZANILAN OYUNLAR

Sadece turnuva kazançları baz alındığında esporda turnuvalarında en çok kazanılan ikinci oyun olarak bilinen Counter Strike : Global Offensive'de 17 Mart 2022 tarihi itibariyle düzenlenen 6116 turnuvadan toplamda 131,2 milyon dolar gelir elde edilip takımlara dağıtılmıştır. Turnuvalarda en çok kazanılan oyun ise 1610 turnuvadan 280 milyon dolar gelir elde eden DOTA 2'dir.

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CSGO, EN ÇOK TURNUVASI DÜZENLENEN OYUN OLDU

En çok turnuva düzenlenen oyunlarda yer alan CSGO, 6116 turnuva ile ilk sırada yer alıyor. 14.7 bin espor oyuncusu bulunan CSGO'da bu zamana kadar en çok kazanan espor oyuncuların kimler olduğunu merak edip araştırdık ve sizler için listeledik. İşte tüm zamanların en çok kazanan 20 CSGO oyuncusu

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KAZANAN 20 CSGO OYUNCUSU

Esportsearning.com sitesindeki verilere göre 17 Mart 2022 tarihi itibariyle Counter Strike Global Offensive'de tüm zamanların en çok kazanan 20 espor oyuncusunun verilerini sizler için listeledik.