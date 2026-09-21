Nijerya ordusu, Plateau'da 11 çete üyesini gözaltına aldı, saldırıda 9 kişi öldü

Nijerya ordusu, Plateau'da 11 çete üyesini gözaltına aldı, saldırıda 9 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen kimliği belirsiz silahlı kişilerin ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Nijerya ordusu, eyaletin Shere, Gwafan ve Maza bölgelerindeki operasyonlarda 11 çete üyesini gözaltına aldı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Shere, Gwafan ve Maza bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 11 silahlı çete üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, temmuzda eyalette düzenledikleri saldırılarda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.