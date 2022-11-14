Electronic Arts'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte The Sims 5'in erken geliştirme aşamasında olduğu açıklanmasının ardından ufaktan oyuna göz atmamızı sağlamıştı. Duyurudan yaklaşık bir ay sonra The Sims 5'ten yeni ekran görüntüleri sızdırıldı.

Sızdırılan görüntülerde apartman hayatı, şehir, dekorasyon eşyaları ve eşya dolu bir daire yer aldı. Geliştirici ekibin The Sims 5 testi için yayınladığı kodlardan birine ait olduğu bilinen ekran görüntüleri TheSims Reddit kanalında sızdırıldı.

THE SIMS 5'TEN YENİ GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Project Rene kod adıyla duyurulan The Sims 5'in geçtiğimiz haftalarda başlayan test demosundan sızdırılan görüntüler ile oyuna ait birçok ekran görüntüsü sızdırıldı. Geliştirici ekip Maxis'in canlı yayındaki görüntülerle eşleşen bu ekran görüntülerinin The Sims 5'e ait olduğunu da doğrulamaktadır.

The Sims 5 hakkında sızdırılan bir söylentiye göre ise The Sims 5'in çok oyunculu olacağı yönünde olmasıdır. Oluşturduğunuz Sim ile çok oyunculu haritada başka insanlarla beraber oynayabileceksiniz.

Geçtiğimiz senelerde EA CEO'sunun yaptığı basın ve yazılı açıklamalarında The Sims 5'in çıkış yapacağı bilinmektedir, ancak ilk iddialar ortaya atıldığından bu yana herhangi bir çıkış tarihi verilmedi.