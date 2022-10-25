Steam, dolar kurunu 1.8'den 10'a yükseltti!

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'ye özel yaptığı yerel fiyatları yükseltti. Türk oyuncuların son kale olarak adlandırdığı Steam, an itibariyle önerilen dolar kurunu 1.8'den 10'a yükselttiği bildirildi.

Stratera Games'in sahibi ve aynı zamanda espor sunuculuğu yapan Dora Özsoy'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Steam'de oyun fiyatlandırma panelinde 11 dolarlık oyuna 125 TL önerilen fiyat verdiğini açıklandı.

STEAM, MEVCUT DOLAR KURUNU YÜKSELTTİ

Stratera Games'in geliştiricini ve yayıncılığını yaptığı orta çağ bulmaca oyunu Havsala: Into the Soul Palace'ın eski Steam kuru fiyatıyla 11 dolarlık fiyatı 24 TL idi. Artık Steam, oyun fiyatlandırma panelinde 11 dolarlık oyun için önerilen fiyat olarak 125 TL gösteriyor.

Firmalar ve yayıncılar kendi fiyatını girebilirken birçoğu Steam'in otomatik fiyatlandırmasını kullanmakta ve bu da en kötü bağımsız oyunların 100 TL'den başlayacağını gösteriyor.

Dora Özsoy'un 11 dolar - 24 TL ile satışa sunduğu oyunu Havsala: Into the Soul için 125 TL önerilen fiyat verdiğinin ekran görüntülerini takipçileriyle paylaşarak son kalenin de yıkıldığını açıkladı.

Son dönemde piyasaya sürülen AAA oyunların fiyatları ile aslında bu durumun geldiği anlaşılmıştı. İleriki günlerde piyasaya sürülecek Call of Duty Modern Warfare 2'nin ön sipariş fiyatı 699,00 TL'den 1099,00 TL'ye yükselmesiyle ve bunun gibi birçok olay Steam'in dolar kurunu arttırdığının en büyük kanıtıdır.

STEAM, YEREL FİYATLANDIRMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Steam'in 25 Ekim 02:10'da yayınladığı raporda oyunların yerel fiyatlandırmasında güncelleme yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Yıllardır ekibimiz, Steam'in desteklediği 39 para biriminin (gerçekten çok fazla!) dinamiklerini kavrayabilecek vakti veya kaynağı olmayan geliştiricilere rehber olarak tavsiye edilen fiyatlar sundu. Bu tavsiyeler, bir oyunu USD fiyatına göre diğer para birimlerinde nasıl fiyatlandıracağımızı göstermektedir. Mesela oyununuz için 19,99 USD fiyat biçtiğiniz ancak Katar Riyali veya Norveç Kronu cinsinde ne fiyat koymanız gerektiğine emin olmadığınız durumlarda bu tavsiyeler faydalı olabilir.

Bu fiyatların faydalı bir rehber olduğunu düşünüyoruz ancak ülkelerin satın alma güçleri ve para birimleri sürekli olarak değiştiğinden, tavsiyelerimizin güncel kalabilmesi için tavsiye edilen fiyatlarda büyük değişiklikler yapmamız gerekti.

Tavsiye edilen fiyatları yeni fiyatlarla güncelledik ancak tekrar edelim, Steam'deki geliştiriciler kendi fiyatlarını belirlemekte serbesttir. Tavsiye edilen dönüştürülmüş fiyatlarımızı bazı para birimlerinde veya hepsinde kullanabilir ya da hiçbirinde kullanmayabilirsiniz.

Ayrıca, tavsiye edilen fiyatlarımızı gözden geçirme sıklığımızı artırarak bu rehberi olabildiğince faydalı tutmaya gayret edeceğiz. Bu tavsiyeleri her yıl yakından inceleyeceğiz ve gerekli düzeltmeleri yapacağız."