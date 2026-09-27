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Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi

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Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
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Fenerbahçe’nin olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, stadın büyütülmesiyle ilgili açıklama yaptı. İzinlerin alındığını ve çalışmalara başlanılacağını ifade eden Yıldırım, ''Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' diyerek talimat da verdi hemen yapmamız için. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır'' dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılacağını açıkladı.
  • Stadyum yenileme projelerinin Ankara'da imza safhasında olduğu ve dış inşaatın Kasım ayında başlayacağı belirtildi.
  • Maltepe Akademisi'nde 6 çim sahanın Mart-Nisan ayında tamamlanarak Fenerbahçe'nin kullanımına sunulacağı, masrafların yöneticiler tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin olağan mali genel kurul toplantısı devam ederken Başkan Aziz Yıldırım, taraftarlarına stadın yenilenme süreciyle ilgili büyük müjdeyi duyurdu.

''CUMHURBAŞKANIMIZ DA ''HEMEN YAPIN'' DİYEREK TALİMAT VERDİ''

Stadın yenilenmesi için tüm izinlerin alındığını açıklayan Aziz Yıldırım, ''Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' diyerek talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır." dedi. 

MALTEPE AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI

Aziz Yıldırım, Maltepe Akademisi hakkında da bilgi vererek, "Maltepe Akademisi. Bu araziyi 2018'de ben tahsis ettirdim. 130 dönümdü, bir plan proje çizmişler. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. 6 tane çim saha var, 1 tane de 5 bin kişilik stadyum. 6 çim sahayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizler yaptırıyoruz. Mart nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verilecek, parası yöneticilerden." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVeysel null:

Galatasaray taraftarı çok daha fazla değil mi ve ayrıca daha fazla ilgili değil mi, neden GS a yapılmıyor en başta GS ye yapılmalı. 26 milyon taraftarla GS birinci sırada, FB 20 milyon taraftarla ikinci sırada. Galatasaray a 70 bin kişilik büyük bir stad yapılmalı ve biletler biraz daha ucuz olmalı.

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Haber Yorumlarıİsim Gerekmez:

Devlet şu an kullandığınız stadı size beleş yaptırdı ya. Daha ne istiyorsunuz

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Haber YorumlarıMiharbi mediç :

yanlış saymışın 26-değil 46- olmalı

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Haber YorumlarıAlparslan Çapa:

100 dönümlük kemerburgazdaki araziyi de unutmayalim

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