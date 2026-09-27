Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi

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Fenerbahçe’nin olağan mali genel kurul toplantısı devam ederken Başkan Aziz Yıldırım, taraftarlarına stadın yenilenme süreciyle ilgili büyük müjdeyi duyurdu.

''CUMHURBAŞKANIMIZ DA ''HEMEN YAPIN'' DİYEREK TALİMAT VERDİ''

Stadın yenilenmesi için tüm izinlerin alındığını açıklayan Aziz Yıldırım, ''Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' diyerek talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır." dedi.

MALTEPE AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI

Aziz Yıldırım, Maltepe Akademisi hakkında da bilgi vererek, "Maltepe Akademisi. Bu araziyi 2018'de ben tahsis ettirdim. 130 dönümdü, bir plan proje çizmişler. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. 6 tane çim saha var, 1 tane de 5 bin kişilik stadyum. 6 çim sahayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizler yaptırıyoruz. Mart nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verilecek, parası yöneticilerden." sözlerini sarf etti.