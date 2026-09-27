Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yaptığı açıklamalarda son günlerde kamuoyunun gündemindeki fon krizine ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın durumuna ilişkin konuştu.

AF TALEBİ ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Çelik, Kaya’nın görevlerinden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirterek, “Sayın Kaya artık MYK, MKYK üyesi değildir” ifadelerini kullandı.

"TÜM YETKİLİLER TİTİZLİKLE ÇALIŞMAKTADIR"

Çelik "Biz tabi spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımlarla ilerlemekteyiz. Tüm yetkililer titizlikle çalışmaktadır. Partimizin tüzüğü açıktır. Soruşturmanın selameti açısından yapılacaklar vardır, onları yapıyoruz. Hukuki şeylerin yapılması gerektiği zaman onun kararını vereceğiz" diye konuştu.

KAYA DÜN GECE GÖREVLERİNDEN AFFINI İSTEDİ

Fatma Betül Sayan Kaya, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde kendisi hakkında çeşitli iddia ve değerlendirmelerin gündeme geldiğini belirtti.

İddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istediğini ifade eden Kaya, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın herhangi bir tartışmanın gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Kaya, bu nedenle siyasi sorumluluk alarak AK Parti’de yürüttüğü tüm görevlerinden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediğini açıkladı.

FON KRİZİ İÇİN “HESAP VERİLECEK” MESAJI

Ömer Çelik, fon kriziyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sürecin bütün yönleriyle takip edildiğini belirtmişti.

Çelik, usulsüzlük veya istismara karıştığı belirlenen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini ifade ederek, “Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır” mesajını vermişti. Ayrıca yaşananların Türkiye’nin finansal sistemi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını, sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını söylemişti.

Kaya’nın af talebinin kabul edilmesiyle birlikte fon krizi kapsamında başlayan tartışmaların AK Parti yönetimindeki siyasi sonucu da resmileşmiş oldu.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırıp, 5 ay sonra 2,17 milyar TL para çektiği öne sürülüyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın malvarlıkları için; eş ve çocuklarını da kapsayan tedbir talebinde bulundu. Talepte, satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.

OLAY İDDİA: SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sözcü'nün haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu madde, kamuya henüz açıklanmamış ve sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilerin kullanılarak menfaat sağlanmasına ilişkin “bilgi suistimali” suçunu düzenliyor.

FATMA BATÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti. Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Kaynak: Haberler.com