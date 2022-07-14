PUBG'nin yeni haritası Deston ile gelen yenilikler neler?

Steam'in tüm zamanların en çok oynanan oyunu PUBG Battlegrounds'ın 8x8 km'lik büyüklüğündeki yeni haritası Deston, yüksek binalar arasında sular altında kalmış bir şehri ele almaktadır. Yeni araç, yeni silah, yeni özellikler ve daha fazlasını oyunculara sunan Deston haritasındaki yenilikler neler? İşte detaylar…

PUBG DESTON HARİTASI

Üst tarafı bataklıkla kaplı ve yeni araç hoverboard yerini aldı. Haritanın sol kısmı biraz daha dağlık bir bölge olurken Deston'un sağı ise yüksek binalarla doludur.

DESTON'UN MERKEZİ RİPTON

Yeni harita Deston'un merkezi Ripton, gökdelenlerle dolu ve gökdelenlerin üstüne halatlarla çıkabileceğiniz riskli bir bölgedir. Ripton'da gezinirken tepelere dikkat etmeyi unutmayın.

BATAKLIK

Ağaçlar, çimenler ve su kıyısına inşa edilmiş evler arasında geziye çıkabilir ve diz boyuna gelen sular içinde düşmanlarınıza pusular kurabilirsiniz.

BAZ İSTASYONLARI

Deston'un belirli bölgelerinde bulunan yüksek baz istasyonunun en tepesine halatlar sayesinde tırmanarak oyunun başında size verdiği ekstra paraşüt ile yüksekten atlayarak başka bölgelere uçabilirsiniz.

DRONE İLE ERİŞİLEBİLEN ALANLAR

Deston'un yeniliklerinden biri ise yüksek binaların ara katlarında yer alan sadece drone ile ulaşabileceğiniz bölgeler bulunuyor. Drone'un bir kapasitelik loot yapma özelliği sayesinde gizli bölgelerden güzel eşyalar bulabilirsiniz.

GÜVENLİK ANAHTARI VE GÜVENLİK KAPILARI

PUBG Battlegrounds'ın yeni haritası Deston ile eklenen yeni güvenlik anahtarı sayesinde gizli güvenlik kapılarını açabilirsiniz. Kapıların ardında ise üç seviye teçhizat ve drop silahları bulunmaktadır.

BENZİNLİK

Aracınızı artık yerde bulduğunuz benzin bidonları ile değil benzin istasyonları sayesinde de benzinini fulleyebilirsiniz. Deston'un belirli yerlerinde bulunan benzin istasyonlarından aracınıza benzin alabilir veya benzin istasyonunu patlatabilirsiniz.

YENİ SİLAH: 012

Dünyanın en hızlı pompalısı O12 ile düşmanlarınızı 300 metreye kadar saniyeler içerisinde öldürebilirsiniz. 12 Gauge Ağır Cephane kullanan 012 pompalı sadece Deston haritasında bulunmaktadır.

BATAKLIK TEKNESİ

Hem karada hem de suda hızlı bir şekilde ilerlemeye ihtiyacınız varsa bataklık teknesi işinizi görecektir. Sude bir o kadar hızlı gitmesine karşın karada hızı yarıya inmektedir ve şimdiden uyaralım ki kontrolü biraz zor.