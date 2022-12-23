PUBG Mobile redeem codes (Aralık 2022)
Gamegar Haberleri
Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'da ücretsiz kaplamalar ve UC'leri reedem code'lar sayesinde erişebilirsiniz. Tüm bu hediyeleri almak için yapmanız gereken tek şey PUBG Mobile redeem code'ları girmeniz. Peki, PUBG Mobile redeem codes Aralık 2022 neler?
Geliştiricilerin oyunculara hediye amaçlı verdiği kodlar sayesinde oyuncular ücretsiz kaplamalar veya ücretsiz UC'ler kazanıyor. PUBG Mobile'da ücretsiz kodları elde etmeden önce oyunda yeni olanlar için kodların nasıl aktif edildiği öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.
- Redemption Center adresine gidin ve karakter ID'nizi, kodunuzu ve ekranda çıkan doğrulama kodunu giriniz.
- Doğru bilgileri girdiğinizden emin olduktan sonra "OK" tuşuna basın.
- PUBG Mobile'ı açın ve "Posta" butonuna tıklayın.
- Açılan ekranda "Sistem" butonuna tıklayarak "Kod Ödülünü Kullan" yazan yere tıklayınız.
- Kodu kullan dedikten sonra "Al" tuşuna basın ve "Envanter" butonuna tıklayın.
- İşlemlerin ardından ödülünüzü envanterinizde görebilirsiniz.
Şu anda PUBG Mobile'da etkin bir kod bulunmamaktadır. Kodlar yayınlandığı zaman liste güncellenecektir.
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- EBGURMTDOKS: Yarışçı Seti (Altın)
- EHFJ4PUWIJHU: 1000 Gümüş Parça
- HLJC5HVCN8E: İlk (5000 Kullanıcı) M416 Gun Skins için kodu kullanın
- FET10FCAJ9: UMP-45 Silah Kaplaması
- YI24HP5LQLA: Bumble Arı Seti
- WU38FC19I: Motorlu Araç Kaplaması
- NGXMPL4SREB: Efsanevi Kıyafet
- XMEBDXJL1X: Rastgele Kıyafet
- UF53216HEE: AKM Buzul Kaplaması
- MCTBDB6TX: Görünüm (KAR98 Keskin Nişancı)
- GMLQPJLZLQ: Gizli Tugay Seti
- TPW0WLBPSS: Altın Tava
- DKJU10GTDSM : 2100 gümüş parçası
- DKJU8LMBPY : Ücretsiz gümüş parçası
- UCBYSD800 : 800 UC
- MIDASBUY : isim değiştirme
- EKJONARKJO : M821 silah kaplaması
- BBKTZEZET8 : PUBG Operasyon Aslan seti
- BBKRZBZBF10 : 8PUBG Cannon Popularity
- BAPPZBZXF8 : UMP-88 silah kaplaması
- BBVNZBZ8M10
- BBKVZBZ8FW 8
- SCRLTJG6PZLB
- GPKAHXJML7U
- BTOQZHZ8CQ
- PUBGMSANSLI
- BUBCZBZM6U
- BUBDZBZB6H
- BUBEZBZ4HP
- KIŞ KARNAVALI15 - Ödüller: Kış Karnavalı Sandığı
- KIŞ BAYRAMI - Ödüller: Tavuk Madalyaları
- BIFPZBZKBE
- DUCKYPUBGM
- BCAHZBIZ88B
- JJCZCDZ9U
- KALFANPUBGM
- MRKHANPUBGM
- EBGURMTDOKS
- BBKTZEZET3
- 99GLVNTDFA
- E4ERQA3QF6
- C2GXEP85BP
- R3HABPUBGM
- BRT0ZBZAWK
- BRTLZBZXTB
- BRTRZBZ464
- EHFJ4PUWIJHU - Ödüller: 1000 Gümüş Parça
- DKJU10GTDSM - Ödüller: 2000 Gümüş Parça
- UKUZBZGWF - Ödüller: Havai Fişekler
- BIFOZBZE6Q
- PUBGMOBILENP
- ZADRQTMPH9F - Ödüller: Godzilla Companion
- ZADROT5QLHP - Ödüller: MG3 Silah Görünümü
- BAPPZEZMTB
- GPHZDBTFZM24U
- 150NEWUPDATE - Ödüller: Mısır Takımı
- SDYMKTKTH8 - Ödüller: Andy Karakteri
- BMTDZBZPRD - Ödüller: Beyaz Tavşan Seti
- BPHEZDZV9G - Ödüller: 1x Kalp (Tavuk)
- BDPPYTZGS9Q - Ödüller: Andy Karakteri
- BCMCZUF8QS - Ödüller: Karakter Kuponu Kullanım Kodu
- BPHLZDZSH7 - Ödüller: 3 kalıcı Gölge Kız Seti (PUBG Mobile Pakistan)
- BPGOZDZBDG - Ödüller: Kalıcı Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)
- BPGKZDZJS7 - Ödüller:30 3 günlük Off-road Buggy (PUBG Mobile Pakistan)
- BPGCZDZ6JT - Ödüller: 80 PMWI Şanslı Sandık (PUBG Mobile Pakistan)
- BPHAZDZVQ8 - Ödüller: 3000 Kalp (Tavuk) (PUBG Mobile Pakistan)
- BMTEZBZPPC - Ödüller: Domuz Yavrusu Seti
- BMTBZBZ4ET - Ödüller: Jester Kahraman Başlığı ve Jester Kahraman Seti (1gün)
- PUBGMCREATIVE
- BNBEZBZECU
- BMTDZBZPRO
- KZCZBENE
- LEVIN1QPCZ - Ödüller: Yarışçı Seti (Altın)
- DKJU8LMBPY - Ödüller: Gümüş Parçalar
- UCBYSD800 - Ödüller: Ücretsiz UC
- SD16Z66XHH - Ödüller: SCAR-L Silah Görünümü
- KARZBZYTR
- R89FPLM9S - Ödüller: Refakatçi
- PUBGMOBILEBD
- 5FG10D33 - Ödüller: Falcon
- S78FTU2XJ - Ödüller: Yeni Dış Görünüm
- BMTFZBZQNC - Ödüller: Drifter Seti (1 gün)
- BAPPZBZXF5 - Ödüller: UMP-45 Silah Kaplaması
- BMTCZBZMFS - Ödüller: Pembe Set (kıyafet) ve Pembe kedi kulaklıkları
- BMTGZBZBKQ - Ödüller: M416 Skin
- TQIZBz76F - Ödüller: Motosiklet Kaplaması
- LEVKIN1QPCZ - Ödüller: Pacer Set - Altın
Aşağıda Kartları Yeniden Adlandır için bazı kodlar bulacaksınız. Kodlar yalnızca onları talep eden ilk 1000 kişi tarafından kullanılabilir, bu yüzden hızlı olun! Bazıları, maksimum kod sayısı zaten kullanılmışsa hata verebilir.
- KV90F5HKSE2ZG
- 49BQVOG3TPYKW
- HAUIPYAIQNHRX
- MLTUZN5059ALZ
- P78A4VLHX236C
- 8CZ16GFYZX10Y
- 234V161OVWJ04
- XLBI0WQ97HKOW
- F4P6B64QBXTCA
- IDMG22KQ3DXHQ
- NRNVM72QB9X4S
- U9P3JQHQLN1OJ
- HJ4XVYGP5QHO
- 0RHPRRODCO4A1
- SAFXEIQK4442M
- CYQZ9LWSKPTCJ
- 9JSLKMYEVHXGU
- ALL1AQNC6MDPF
- ZUGY58KYGFW9I
- MW36TNNOP25PO
- EUOYMJFLE1K28
- ERKDYCUDCYWY3
- M8BDLRKZXXI80
- CNJ5KH507QNJD
- WUZV35FW0FUBH
- 2JTB6SA87SRM0
- DV3PI3W2BKKBD
- FMIK0PFUTII7Z
- 2LVNB9ZC4SXY9
- SN78D872YJIVX