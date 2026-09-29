Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışman Necati Özkan ve iş insanı Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri’de yapıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, dava dosyasındaki dijital deliller ve daha önce istenen kurum raporları da gündeme geldi.

DÖRT SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Davanın üçüncü celsesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda görüldü. Davada İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün hakkında savcılık tarafından “siyasal casusluk” suçlaması yöneltiliyor. İddianamede dört sanık hakkında 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın önceki duruşmasında mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve bazı kurumlara dosyayla ilgili ek bilgi ve belge gönderilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırmıştı. Üçüncü duruşmada bu belgelerin dosyaya ulaşıp ulaşmadığı da ele alınıyor.

İMAMOĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunma yapan İmamoğlu, kendisine yöneltilen casusluk suçlamasına karşı çıktı. İddianamede somut olarak hangi eylemin casusluk kapsamında değerlendirildiğinin ortaya konulması gerektiğini savunan İmamoğlu, kendisinin hangi ülkeye yönelik casusluk yaptığı ve hangi bilgiyi kime aktardığı konusunda mahkemeye sorular yöneltti.

İmamoğlu ayrıca MİT’e gönderilen yazıya ilişkin yanıtın da dosyadaki önemine dikkat çekti. Önceki duruşmada mahkeme, sanıkların casusluk faaliyetinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir rapor veya tespit bulunup bulunmadığının MİT’e sorulmasına karar vermişti.