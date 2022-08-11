Teknoloji devi Microsoft'tan rakibine ağır suçlama! Rüşvet soruşturması için talepte bulundu

69 milyar dolar karşılığında popüler oyun geliştiricisini satın alan Microsoft, Sony ile karşı karşıya geldi. Sony'nin oyun geliştiricilerine rüşvet verdiğini iddia eden Microsoft, Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne talepte bulundu.

Microsoft, Salı günü Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne (CADE) bir talepte bulundu. Talebe göre Sony'nin belirli oyunların Microsoft'un oyun akışı hizmetinde görünmesini engelleyerek Game Pass'in büyümesini aktif olarak engellemeye çalıştığı iddia ediyor.

MICROSOFT, SONY'Yİ GELİŞTİCİLERE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLUYOR

"SONY, DİJİTAL OYUNLARIN DAĞITIMINDA LİDER"

Microsoft, Sony'nin oyun endüstrisindeki varlığını güçlendirme stratejisinin merkezinde ayrıcalık politikasının yer aldığını belirtiyor. Sony'nin dijital oyunların dağıtımında lider olduğunu dile getiren şirket, Sony'nin Activision içeriklerine karşı izlediği bu tutumun anlamsız olduğunu ifade ediyor.

69 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALIM SONY'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Bu ayın başlarında Sony, Microsoft'un Activision Blizzard'ı ve buna bağlı olarak Call of Duty serisini satın almasının, oyuncuları PlayStation yerine Xbox'ı seçmeye yönlendireceğini ifade etmişti. Microsoft ise Call of Duty ve Activision Blizzard'ın portföyündeki diğer oyunların, çok platformlu kalacağını belirtiyor.