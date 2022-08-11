Teknoloji devi Microsoft'tan rakibine ağır suçlama! Rüşvet soruşturması için talepte bulundu
69 milyar dolar karşılığında popüler oyun geliştiricisini satın alan Microsoft, Sony ile karşı karşıya geldi. Sony'nin oyun geliştiricilerine rüşvet verdiğini iddia eden Microsoft, Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne talepte bulundu.
Microsoft, Salı günü Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne (CADE) bir talepte bulundu. Talebe göre Sony'nin belirli oyunların Microsoft'un oyun akışı hizmetinde görünmesini engelleyerek Game Pass'in büyümesini aktif olarak engellemeye çalıştığı iddia ediyor.İddiaya göre Microsoft, Sony'nin geliştiricilere ödeme yaparak oyunlarını PlayStation Plus dışında tutmaya çalıştığı belirtiliyor. Başka bir deyişle Microsoft, PlayStation Plus aboneliğinde yer alan bazı Activision Blizzard oyunlarının, satın alması sona erdikten sonra sadece Game Pass'e özel hale gelmesinden endişe ediyor.
Microsoft, Sony'nin oyun endüstrisindeki varlığını güçlendirme stratejisinin merkezinde ayrıcalık politikasının yer aldığını belirtiyor. Sony'nin dijital oyunların dağıtımında lider olduğunu dile getiren şirket, Sony'nin Activision içeriklerine karşı izlediği bu tutumun anlamsız olduğunu ifade ediyor.
Bu ayın başlarında Sony, Microsoft'un Activision Blizzard'ı ve buna bağlı olarak Call of Duty serisini satın almasının, oyuncuları PlayStation yerine Xbox'ı seçmeye yönlendireceğini ifade etmişti. Microsoft ise Call of Duty ve Activision Blizzard'ın portföyündeki diğer oyunların, çok platformlu kalacağını belirtiyor.