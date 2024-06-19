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Marvel's Wolverine oyunundan yeni görüntüler sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde Marvel's Wolverine oyunundan birkaç dakikalık oynanış videosu sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde, dövüş, oynanış ve hikaye hakkında ipucu gösteriyor. Yapım tamamlanmamış olmasına rağmen, Insomniac Games'in yakında çıkacak PS5 aksiyon oyununun oynanabilir bir durumda olduğunu oyunculara göstermiş oldu.

Insomniac Games'in geliştiriciliğini üstlendiği bir sonraki Marvel oyunundan birkaç dakikalık oynanış görüntüsü sızdırıldı. Wolverine'in sarı kostümü ve keskin bıçaklarıyla bir gece vakti şehrin çatılarında gezdiği görüntüler X/Twitter platformunda yayınlandı.

WOLVERINE OYUNUN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Çoğunlukla X-Men serisinden hikayelerle ilişkilendirilen kurgusal Madripoor şehrinin çatılarında gezen ve dövüş mekaniğini görebildiğimiz bir oynanış videosu sızdırıldı. Wolverine'in Project X'ten kaçış görevinden gösterilen görüntülerde ise bölüm bölüm düşmanların geldiği ve ara sahnelerin de bulunduğu bir görüntüler sızdırıldı.

Daha uzun Wolverine oynanış videosunda ise, Logan'ın bir otel barında durduğu sahneyle başlıyor. Bu sırada bir görev penceresi, oyuncuya Logan'ın yıllar önce Mystique'i gördüğü Princess Bar'ı bulmasını söylüyor. Logan'ın bara koşması sırasında şehir detaylıca görünüyor. Bu bölge, küçük bir Latin Amerika ülkesinin stereotipini andırıyor. Ancak dikkatli izleyince, uzakta yükselen modern gökdelenler de fark ediliyor.

Marvel's Wolverine oyunundan yeni görüntüler sızdırıldı

Princess Bar'a ulaştığında, Wolverine'in Mystique ile içki paylaştığı bir flashback yaşanıyor. Logan, gizemli sahibi Tyger'dan bilgi almaya çalışıyor. (bu isim X-Men hayranlarına tanıdık gelebilir.) Ancak, ninja benzeri Reavers'ın gelişiyle konuşmaları yarıda kesiliyor. Ardından, havada süzülen bir düşmanla yapılan bir boss savaşı da dahil olmak üzere birkaç dakikalık dövüş sahnesi geliyor.

Marvel's Wolverine oyunundan yeni görüntüler sızdırıldı

MARVEL'S WOLVERINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel's Wolverine şu anda kesinleşmiş bir çıkış tarihine sahip değil. Oyun, Insomniac Games tarafından geliştiriliyor ve hala erken geliştirme aşamasında. Bazı endüstri spekülasyonları, oyunun en erken bu yıl çıkabileceğini öne sürse de, özellikle Insomniac'ın diğer projeleri olan Marvel's Spider-Man 2 gibi projeleri göz önünde bulundurulduğunda, 2025 veya daha sonrasına ertelenebilir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

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