Fortnite'a Dragon Ball'dan Gohan ve Piccolo karakterleri eklendi

Battle Royale'de kendinizi bir yandan gerçeklik geliştirmeleri ile güçlendirirken diğer yandan ise Dragon Ball'un dönüşü ile kuvvetlendirin. Fortnite'ın v23.30 güncellemesi ile Dragon Ball Super: SUPER HERO filminden Son Gohan ve Piccolo karakterleri eklendi.

FORTNITE'A DRAGON BALL KARAKTERLERİ GELDİ

Fortnite'ın Battle Royale ve Sıfır İnşa oyun modlarında gökyüzünden kapsüllerin içindeki Kamehameha ve Uçan Bulut (Kintoun) eşyaları düşecek. Kamehameha'yla yıkıcı bir enerji ışını fırlatın ya da Uçan Bulut ile adada uçun. Kapsüllerin düşüş sıklığı fırtına yaklaştıkça artacak. Bu iki eşya v23.40 sürüm güncellemesine kadar oyun modlarında kalacak.

Fortnite'a geri dönen Dragon Ball Macera Adası'nda ejder topu toplama macerasına da katılabilirsiniz. Dragon Ball'daki ikonik konumlardan esinlenerek oluşturulan Goku'nun Evi, Kami'nin Sarayı, Ruh ve Zaman Odası veBeerus Gezegeni gibi yerleri ziyaret edebilir, PvP savaş arenası Tenkaichi Budokai'da gücünüzü test edebilirsiniz.

31 Ocak Salı günü 17.00'den itibaren bu adada Dragon Ball temalı bir haftalık görev tamamlayarak Canavar Gohan spreyini elde edebilirsiniz. 7 Şubat 17.00'den itibaren ise başka bir Dragon Ball temalı haftalık görev tamamlayarak Turuncu Piccolo Spreyini kazanabilirsiniz. Ayrıca Dragon Ball Macera Adası'na keşfet ekranından veya 5642-8525-5429 ada koduyla erişebilirsiniz.

SON GOHAN KIYAFETİ VE AKSESUARLARI

Sınırlarınızın ötesine geçin! Son Gohan kıyafetinin dahili Gohan'ın Güç Toplaması ifadesini kullanarak Süper Saiyan olun.

Gohan'ın Pelerini Sırt Süsü: Piccolo'nun, Gohan'a antrenmanlara geri dönmesinde destek olması için verdiği bir hediye. (Son Gohan kıyafetine dahildir. Yalnızca bu kıyafetle kullanılabilir.)

Piccolo'nun, Gohan'a antrenmanlara geri dönmesinde destek olması için verdiği bir hediye. (Son Gohan kıyafetine dahildir. Yalnızca bu kıyafetle kullanılabilir.) Gohan'ın Canavar Baltası Kazması: Sınırlarının çok daha ötesine git!

Sınırlarının çok daha ötesine git! Değişken : Zayıf noktalara vurdukça şimşek çaktırır.

: Zayıf noktalara vurdukça şimşek çaktırır. 576 Numaralı Kapsül Planörü : Capsule Corporation'ın malıdır.

PICCOLO KIYAFETİ VE AKSESUARLARI

İçinizdeki gücü serbest bırakın. Piccolo kıyafetinin dahili Piccolo'nun Güç Toplaması ifadesini kullanarak Piccolo'nun Güç Uyanıyor versiyonunu açığa çıkarın.