Studio Wildcard'ın yayıncılığını yapıp Grove Street Games ile ortaklaşa geliştirdiği açık dünya hatta kalma oyunu ARK 2'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Sevilen hayatta kalma serisi ARK'ın devam oyunu ARK 2 ne zaman çıkacak? ARK 2 çıkış tarihi açıklandı. Detayları haberimizde…

Dinozorlarla beraber geçmişte yaşamaya çalışırken diğer yandan evcilleştirip egemenlik için mücadele eden insanlarla dolu ilkel bir dünyada hayatta kalma oyunu ARK 2'nin ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, ARK 2 ne zaman çıkacak? ARK 2 çıkış tarihi! İşte detaylar…

ARK 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık dünya hayatta kalma oyunu ARK 2'nin 2023 yılında PC, Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

ARK 2 PLAYSTATION'A ÇIKACAK MI?

ARK 2'nin geliştiriciliğini yapan Studio Wildcard'ın Microsoft ile partnerlik imzalamasının ardından yalnızca Xbox Series X|S ve Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak.

ARK 2 KONUSU VE ÖZELLİKLERİ

Dinozorlar ve egemenlik için mücadele eden insanlarla dolu garip bir ilkel dünyada aniden uyandı; Oraya nasıl geldiğinizin tarihini bir araya getirmeli, efsanevi kahramanlarla takım kurmalı ve tüm yaşamın kaderini kontrol etmeye çalışan güçlü karanlık güçlerle karşılaşmalısınız. Sırtınızı dikin ve ARK2 ile kesin yeni nesil hayatta kalma deneyimine katılın!

ARK serisinin her yönü bu devam filminde yeniden düşünüldü ve yeniden tasarlandı. ARK 2'nin ilk Erken Erişim sürümünde içereceği yeni özelliklerden bir örnek:

EPİK HİKAYE

Efsanevi ARK kahramanı Santiago olarak Vin Diesel ("Riddick") başrolde, Auli'i Cravalho ("Moana") tarafından seslendirilen kızı Meeka'yı antik geçmişin hayaletlerinden korumaya çalışırken çağa yayılan bir macera yaşıyor. ve yeni bir gelecek vizyonları.

DEVRİM ÇAPRAZ PLATFORM MODU

Yeni yaratıklar, öğeler, oyun özellikleri ve haritalar için tamamen istiflenebilir, kullanıcı tarafından oluşturulan Modlar, modlanmış resmi olmayan sunucular için destekle birlikte artık tüm platformlara dağıtılıyor!

SINIFININ EN İYİSİ, ÜÇÜNCÜ KİŞİSEL OYUN

Mantolama, serbest tırmanma, parkur, kayma ve sallanma gibi gelişmiş karakter geçiş mekaniği!

RUH GİBİ yakın dövüş

Hedef kilitleme, bloklar, atlatmalar, kombolar, sendelemeler, özel saldırılar, oyuncu-beceri tabanlı eylemi vurgular.

MUHTEŞEM, YENİ YABANCI ORTAMI

Yerli flora ve faunanın soyu tükenmiş bir Dünya'dan istilacı ilkel yaratıklar tarafından istila edildiği gizemli, kaotik bir dünyayı keşfedin!

BİLEŞEN TABANLI ÜRÜN YAPIMI

Görünümlerini ve işlevlerini kişiselleştirmek için bir dizi farklı modülden silahlarınızı ve araçlarınızı oluşturun - milyonlarca olası kombinasyon, kendi benzersiz teçhizatınızı oluşturmanıza olanak tanır! Seçtiğiniz belirli malzemeler, dünyanın benzersiz bölgelerinde bulunan çok sayıda kaynak seçeneğiyle öğelerinizin görünümünü daha da etkileyecektir.

DİNAMİK DÜNYA ETKİNLİKLERİ

Varlığınızdan bağımsız olarak oyun dünyasında her zaman doğal ve doğal olmayan olaylar oluyor! Bu etkinliklerle etkileşime girip girmemeye karar verirken yaptığınız seçimler, ödüller veya zorluklar getirecektir.

KARŞI PVE KUVVETİ

Düşmanca 'Aratai', kendi evcilleştirilmiş yaratıklarına binerek sizi avlar ve saldırır, çünkü araya giren insanları kendi dünyalarından kovmaya çalışırlar.

GELİŞMİŞ ŞABLON OLUŞTURMA VE PAYLAŞIM

Örnek oluşturma ve ağ akışı, büyük, oyuncu tarafından oluşturulmuş yapılar ve daha uzun bir çekim mesafesi için çok daha yüksek istemci ve sunucu performansı sağlar! Hayatta kalanlar, kendi tercih ettikleri yapı şablonlarını oluşturup kaydedebilir, paylaşabilir ve onları bir ekip olarak oluşturmak için dünyaya olası şablon düzenleri yerleştirebilir.

DUYU TEMELLİ YARATIK YZ

Her yerde hazır radar yok - hayvanlar artık görüş, ses ve koku ile takip ediyor ve avlanıyor! Görsel kamuflaj ve çevresel engellerle yırtıcılardan saklanın ve kokunuzu maskelemeyi öğrenin! Dinamik yol bulma, yaratıkların engellerin ve oyuncuların oluşturduğu yapıların etrafında akıllıca manevra yapmalarını sağlar.

KARAKTER İLERLEME VE BECERİ SİSTEMİ

Yeni aktif yetenekler, avantajlar ve pasif avantajlarla dolu devasa bir beceri ağacında ilerlemek için temel hedefleri gerçekleştirerek ve benzersiz zorlukların üstesinden gelerek hem oyundan deneyim puanları hem de bilgi puanları kazanın.

UNREAL ENGINE 5 TEKNOLOJİSİNİN TAM KULLANIMI

Yeşilliklerin, geçen vahşi hayata, engellerin etrafındaki akış aşağı akışına, hacimsel fırtına bulutlarına, yerel hava sistemlerine, duman ve fiziksel güçlerden etkilenen parçacıklara ve çok daha fazlasına ikna edici bir şekilde tepki verdiğini görün! Aydınlatma sistemlerinin temel gelişimi, hem doğal hem de oyuncuların oluşturduğu ortamlarda gerçek zamanlı ortam aydınlatması ve gölgeler oluşturarak daha fotogerçekçi bir gündüz-gece döngüsü sağlar!