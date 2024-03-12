Üye Girişi
Haberler

Albion Online yeni Avrupa sunucusunu açıyor

Güncelleme:

Sandbox Interactive tarafından geliştirilen fantezi sandbox MMORPG oyunu olan Albion Online, bugün Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için optimize edilmiş yeni Albion Avrupa sunucusunun açılacağını duyurdu.

Bu yeni sunucu, bölgedeki oyunculara Albion dünyasında yeni bir başlangıç yapma fırsatının yanı sıra daha yüksek bağlantı hızları, daha iyi ping ve düşük gecikme değerleri ile bölge zamanına göre optimize edilmiş zamanlı etkinlikler sunacak.

2017'de açılan Albion Batı (artık Albion Amerika) ve 2023'te açılan Albion Doğu (yeni adıyla Albion Asya) sunucularının ardından üçüncü sunucu olarak açılan Albion Avrupa sunucusu, yeni Türkçe ve Arapça dil desteğiyle iki yeni oyun içi dil desteğini beraberinde getiriyor.

Sunucunun açılmasıyla oyun yalnızca bu bölgelerde değil tüm dünyadaki oyuncular tarafından ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilir olacak. Ayrıca mevcut sunucularda olduğu gibi oyun, Albion Avrupa'da da tamamen platformlar arası olmaya devam edecek. Böylece oyuncular tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarından oynayabilecek.

Oyuncular, Kurucu Paketlerini satın alarak 3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kapalı Beta sürecine tam erişim ve Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı kazanabilecek. Kurucu Paketleri, beta ve erken erişim hakkının yanı sıra, mevcut karakteri ve lonca isimlerini koruma fırsatı tanıyacak. Üstelik Altın (oyunun premium para birimi), Premium (oyuncunun oynanış kalitesini artıran içerikler ve ilerleme hızlandırması sunar) ve Kuruculara özel İsim Etiketleri, Avatarlar, Mobilyalar ve Gösteriş Eşyaları da dâhil olmak üzere birçok oyun içi eşya elde etme fırsatı sunacak.

Albion Avrupa sunucusunun özellikleri:

Tüm oyuncuların eşit bir başlangıç yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü

  • Mevcut ABD ve Asya sunucularından tamamen ayrı ve bağımsız bir oyun dünyası
  • Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için büyük ölçüde iyileştirilmiş bağlantı hızları ve ping değerleri
  • Oyun ve sunucu etkinliklerinin (mıntıka savaşları, Kristal Ligi, Beylik Savaşları, bakım vb.) bölge için optimize edilmiş şekilde zamanlanması
  • 3 Nisan'da başlayacak olan Kapalı Beta sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı
  • Kurucu statüsünden bağımsız olarak tüm oyuncular için, 10 Nisan'da başlayacak olan Açık Beta sürecine erişim hakkı

Albion Avrupa sunucusunun açılması, bir yandan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki oyunculara uzun zamandır bekledikleri iyileştirmeyi sunmuş olurken, diğer yandan da dünya çapındaki Albion topluluğuna oyun dünyasının el sürülmemiş, yeni bir versiyonunu keşfedip fethetme fırsatı sunuyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Epic Games Steam Gamegar Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli? Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli? Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli? Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Ercan Güç kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ercan Güç kaç yaşında, nereli? Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli? Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kaç yaşında, nereli? Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Adnan Çam kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adnan Çam kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title