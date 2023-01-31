40 dolar değerindeki Xbox Live Gold Şubat 2023 oyunları açıklandı

Xbox'ın Pazarlama Program Müdürü Dan Hickey tarafından Xbox Wire'da yapılan açıklama ile Xbox Live Gold Şubat 2023 oyunları açıklandı. Toplam değeri 40 dolar olan iki oyun ücretsiz oldu.

XBOX LIVE GOLD ŞUBAT 2023 OYUNLARI

Xbox Live Gold üyeleri, Games with Gold'un bir parçası olarak sınırlı bir süre için bu oyunlara özel erişime sahip olacaktır. Gold'un tüm harika avantajlarından ve Xbox Game Pass ile yüzlerce yüksek kaliteli oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass Ultimate üyeleri de aynı şekilde yararlanacak.

For the King ($24.99) : 1 – 28 Şubat

Guts N Goals ($14.99): 16 Şubat – 15 Mart

For the King

Kral öldürüldü ve krallık kaos içinde. Araziyi kurtarmaya yardımcı olmak size ve derme çatma grubunuza kalmış. Tek oyunculu, yerel veya çevrimiçi kümes oynayın ve daha fazla yer kaplamak için bir araya gelmeyi veya partinizi bölmeyi seçin. Benzersiz becerilerinizi kullanarak hızlı ve acımasız sıra tabanlı savaşta savaşın. Kurnaz düşmanlardan, gizli tuzaklardan ve kötü hava koşullarından kurtulun, kralın cinayetinin gizemini çözmek ve aleme düzeni sağlamak için savaşıp keşfedin.

Guts N Goller

Dünyanın en büyük oyununu kafasına ve bir paten pistinde veya plajda oynayın! Gut N Goals, gol atmaya çalışırken arkadaşlarınızı dövebileceğiniz arcade tarzı bir futbol oyunudur. Yarasanızı alın ve her biri kendi benzersiz mekaniğine sahip birden fazla çılgın stadyumda şaplak tadı alın. Çok sayıda eğlenceli mini oyunu deneyin. Penaltılara dikkat edin... oh bekle, ceza kartı yok! Çıldır! Karakter becerilerine sahip 30'dan fazla kahraman arasından seçim yapın ve ayak parmaklarınızın üzerinde durun, çünkü rastgele mutasyon makineleri istediğiniz zaman oynama şeklinizi değiştirebilir.