Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan, Trossard, Vlahovic.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kahramanmaraş okul saldırısının tutanakları ortaya çıktı! Saldırıdan 20 dakika önce bahçede 2 çocuk

Saldırıdan 20 dakika önce bahçeye girdi! Kaskında kamera vardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı114

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu14

Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı
Kayserispor'a liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş

Liderlik için çıktıkları maçta soğuk duş
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı13

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı