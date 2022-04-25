2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

Geliştirilmekte olan yeni Star WArs video oyunlarının sayısı, yayıncı Electronic Arts'ın Lucasfilm serisine özel erişiminin yolunda gitmesinden bu yana patladı. Çalışmalarda en az sekiz büyük Star Wars oyunu olduğu bildirildi ve önümüzdeki aylarda daha fazlası açıklanacak.

Video oyunu projeleri, Lucasfilm Games'in Star Wars'un oyunlardaki varlığını yeniden inşa etmek için çalışıyor. George Lucas'ın galaksisinde geçen yeni filmlerin, dizilerin, kitapların ve çizgi romanların uzun bir listesine katılıyor.

Aşağıdaki listelerde birçok isimsiz oyun bulunmaktadır. Bunun sebebi ise oyunlar yeni geliştirme aşamasında olduğu için sadece ne tür bir oyun olacağı bilinmektedir.