2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları! - Haberler

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2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

Oyun dünyasında Star Wars evrenine büyük bir ilgi duyulmaktadır. Birçok Star Wars filmi ve dizisine ek olarak, yeni Star Wars oyunları geliyor. İşte 2022'de geliştirilmekte olan Star Wars oyunları…

Geliştirilmekte olan yeni Star WArs video oyunlarının sayısı, yayıncı Electronic Arts'ın Lucasfilm serisine özel erişiminin yolunda gitmesinden bu yana patladı. Çalışmalarda en az sekiz büyük Star Wars oyunu olduğu bildirildi ve önümüzdeki aylarda daha fazlası açıklanacak.

Video oyunu projeleri, Lucasfilm Games'in Star Wars'un oyunlardaki varlığını yeniden inşa etmek için çalışıyor. George Lucas'ın galaksisinde geçen yeni filmlerin, dizilerin, kitapların ve çizgi romanların uzun bir listesine katılıyor.

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Aşağıdaki listelerde birçok isimsiz oyun bulunmaktadır. Bunun sebebi ise oyunlar yeni geliştirme aşamasında olduğu için sadece ne tür bir oyun olacağı bilinmektedir.

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STAR WARS: HUNTERS

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC REMAKE

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER 2

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

İSİMSİZ STAR WARS FPS

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

İSİMSİZ STAR WARS STRATEJİ OYUNU

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

İSİMSİZ UBISOFT STAR WARS OYUNU

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

STAR WARS ECLIPSE

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

İSİMSİZ SKYDANCE NEW MEDIA STAR WARS OYUNU

2022'de geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunları!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Star Wars, Gamegar,, Haberler

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