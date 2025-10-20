Galatasaray Bodo maçı hangi kanalda şifreli mi, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanın zirveye ulaştığı bu haftada, sarı-kırmızılılar grup etabının üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i İstanbul'da ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Liverpool'u mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden Galatasaray, bu karşılaşmaya yüksek motivasyonla çıkıyor.

GALATASARAY – BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Dev karşılaşma 22 Ekim Çarşamba günü İstanbul'daki Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak.

Bu maç, hem Galatasaray taraftarları hem de Avrupa futbolseverleri için kritik öneme sahip. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı garantilemenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY – BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca maç, dijital yayın platformları üzerinden de yüksek çözünürlükte ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Böylece futbolseverler, Şampiyonlar Ligi atmosferini evlerinin konforunda doyasıya yaşayabilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında sahaya süreceği ideal kadroyu şekillendirmeye devam ediyor. Oyuncuların güncel form durumları ve rakip analizleri doğrultusunda kadroda bazı ince ayarlar yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Bu diziliş, hem savunmada dengeyi korumayı hem de hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlamayı amaçlıyor. Okan Buruk'un orta sahada tecrübeli isimlere yer vererek oyun kontrolünü elinde tutması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Tecrübeli hakem, daha önce de birçok Türk takımının Avrupa maçlarında görev aldı.

Michael Oliver'ın yönettiği bazı maçlar şunlar:

• 16.03.2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla

• 16.08.2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor

• 03.10.2018: Porto 1-0 Galatasaray

• 14.03.2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

• 18.02.2016: Galatasaray 1-1 Lazio

• 16.03.2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos

• 21.02.2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe

NORVEÇLİ TARAFTARLARA GÜVENLİK UYARISI

Bodo/Glimt kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Norveç ekibi, Türk emniyetinden gelen bilgilere dayanarak taraftarlarını Taksim Meydanı ve metro hatlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Bu bölgelerin maç günü Galatasaray taraftarları tarafından yoğun olarak kullanılacağı belirtildi.

TOPLANMA NOKTASI: SULTANAHMET MEYDANI

Bodo/Glimt taraftarlarının Sultanahmet Meydanı'nda toplanarak buradan kaldırılacak otobüslerle stadyuma gitmeleri tavsiye edildi.

Kulüp, taraftarlardan maçtan 4,5 saat önce meydanda hazır bulunmalarını istedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan hareket edecek ve Glimt taraftarlarının stadyuma ulaşmaları için bu araçları kullanmaları büyük olasılıkla tek seçenek olacak.".

LİVERPOOL MAÇINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kulüp, geçtiğimiz hafta Liverpool taraftarlarının da benzer bir uygulamayla stadyuma taşındığını hatırlattı:

"Kesin olarak doğrulanmamış olsa da, Liverpool'un İstanbul'daki maçında tüm taraftarların stadyuma otobüslerle götürülmesi zorunluydu."

MAÇ GÜNÜ YOĞUN GÜVENLİK VE TRAFİK ÖNLEMLERİ

Maç günü stadyum çevresinde yoğun trafik ve üst düzey güvenlik önlemleri alınması bekleniyor.

Kapıların mücadeleden üç saat önce açılacağı, Norveçli taraftarların stadyuma ulaşımının yaklaşık bir saat süreceği bildirildi.

Yetkililer, hem taraftar güvenliği hem de ulaşım düzeni açısından polis kontrol noktalarının artırılacağını duyurdu.