Gain TV 10 Bin Adım nasıl izlenir? Gain Medya 10 Bin Adım oyuncuları kimlerdir? Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar kimdir?

Türkiye'nin yeni nesil online video ve içerik platformu Gain Medya, yeni yılda yayın hayatına başlayacak. Gain Medya'nın ilk dizisi "10 Bin Adım" dizisinde Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın baş rolleri paylaşacak.

Exxen gibi Türkiye'de dijital platformlara katılacağı duyurulan Gain Medya, 30 Aralık Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak. Yeni yılın gelmesiyle dikey formatta daha kısa ve anlamlı içerikler yayınlayacak olan Gain dijital platformu, yalnızca mobil uygulama üzerinden hizmet verecek. Gain Exxen gibi kapsamlı değil, kısa ve farklı hikayelerle Türk izleyicilere hizmet verecek.

GAİN TV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık'la erişime açılacak dijital platformun ilk yayını Mücbir Sebepler'in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla pandemi dönemine renk katan canlı yayın, yılbaşı gecesi Gain'de özel bir yılbaşı programı gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Sebepler Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00'den itibaren Gain'de yayınlanacak.

GAİN 10 BİN ADIM KONUSU NEDİR?

Gain 10 Bin Adım konusu nedir şimdiden çok merak ediliyor. Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın baş rollerini paylaştığı Gain dizisi "10 Bin Adım", Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. Gain'in ilk dizisi olma özelliğine sahip 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen "günde 10 bin adım" önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet'in iki yeni yol arkadaşı olma hikâyesini anlatacak. Her bölümü yaklaşık on dakikadan oluşacak ve dikey formatta yayınlanacak diziyi Devin Özgür Çınar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç oturuyor.

GAİN 10 BİN ADIM NASIL İZLENİR?

Gain 10 Bin Adım Dizisi yalnızca Gain'in mobil uygulaması üzerinden izlenebilecektir. Platform bütün akıllı uygulamalara indirilebilecek Gain Medya uygulaması üzerinden üyelik sağlanarak izlenebilecektir. Dizi Ocak ayından itibaren izlenebilir.

GAİN 10 BİN ADIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gain 10 Bin Adın'da başarılı oyuncular Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar rol alıyor.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.