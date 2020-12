GAİN Medya Nedir? Gain TV kimin? Gözde Akpınar kimdir? Gain üyelik işlemleri ve iyelik ücreti! Gain ne zaman başlıyor? Gain'de neler var?

Exxen'den sonra bir diğer yerli dijital platform haberi de Gain TV'den geldi. Gain Medya, Türk dijital film ve dizi izleme platformu olarak bugün yayın hayatına başlayacak. Yalnızca Gain TV mobil uygulaması üzerinden hizmet verecek olan dijital platform, birçok orijinal film, dizi ve belgesel yapımlarına ev sahipliği yapacak.

GAİN NEDİR?



Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

Gain Medya, kişiye özel yayın akışı sunan bir dijital platformdur ye ve kısa videoları ile hizmet verecek yeni nesil internet televizyonu olarak Ocak'ta birçok projeyi sunmaya başlayacak.

GAİN ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİK ÜCRETİ

Gain üyelik ücreti ne kadar sorusu çok sık soruluyor. Gain üyelik işlemleri için öncelikle mobil cihazınıza Gain Medya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Gain ücretsiz üyelik işlemini sizden istenilen e-mail, isim, şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra ücretsiz üye olabilirsiniz. Gain üyelik ücretsizdir.

GAİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gain TV, bugün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan erişim sağlanabilecek. Gain, bu akşamdan itibaren hizmet vermeye başlayacak!

GAİN TV KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gain Tv sahibi ve kurucusu Gözde Akpınar, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Filli Boya'nın kurucusu olan Celal Akpınar'ın kızıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve İktisat Bölümlerini okumuş ve mezun olmuş Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi şirketinde çalışmaya başladı. 2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ettiğinde daha 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi. Gözde Akpınar bir röportajında babasının "Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal' dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceği ifadelerinde bulunmuştu.. Gözde Akpınar şimdilerde merakla belenen Gain TV'nin de sahibi.

GAİN'DE NELER VAR?

Gain TV2de birbirinden keyifli ve kaliteli yapımlar hizmet verecek. Bunlardan bazıları şunlar:

GAİN - 10 BİN ADIM

Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın baş rollerini paylaştığı Gain dizisi "10 Bin Adım", Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. Gain'in ilk dizisi olma özelliğine sahip 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen "günde 10 bin adım" önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Mehmet'in iki yeni yol arkadaşı olma hikâyesini anlatacak. Her bölümü yaklaşık on dakikadan oluşacak ve dikey formatta yayınlanacak diziyi Devin Özgür Çınar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç oturuyor.

GAİN - ELE GÜNE KARŞI

Gain Ele Güne Karşı, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından olan MFÖ'yü anlatacak olan bir belgeseldir. Mazhar Alanson, Fuat Özkan ve Özkan Uğur'un müzik serüveni ve MFÖ'yü anlatacak olan belgesel hiçbir yerde yayınlanmamış görüntüler ve röportajlarla Ocak ayında Gain'de gösterime girecek!

GAİN - VEDAT MİLOR İLE EN İYİSİ

GAİN TV'nin en merak edilen içeriklerinden biri de ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor'un Gastronomi belgeseli. Seçim yapmanın çok zor olduğunu ve gastronomi ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını verecek olan Vedat Milor "en iyisi hangisi ve en iyisi nerede" sorularının cevaplarını Vedat Milor İle En İyisi programında verecek!

GAİN -TERAPİST

"Geçmiş, asla geçmemiş ve geçmeyecek olandır. Ben bunu anladığımda her şey geçmişti" sloganıyla tanıtımı yapılan Terapist, ünlü oyuncuların içinde bulunduğu bir yapım. Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner, Çağdaş Onur Öztürk, İlayda Çalışan, Zeynep Çamcı , Murat Kılıç, İlayda Alişan ve Zeynep Dadak gibi oyuncuların yer aldığı Terapist de Ocak ayında Gain'de yer alacak!

GAİN - İSTANBUL HESABI

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla İstanbul Hesabı da Ocak ayında Gain'de olacak!

GAİN - OYUNLAR HOLDİNG

Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un yer aldığı Oyunlar Holding de Ocak ayında Gain'de yerini alacak!