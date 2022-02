ISPARTA (İHA) - - Futbol tutkusuyla 8 ayda kanseri yenen genç futbolcu sahalara geri döndü

Tahlillerini verdikten sonra sonuçlar belli olmadan kampa giden genç sporcu dönüşte kanser olduğunu öğrendi

Murat Becek "Futboldan hiç uzak durmadım"

Teknik sorumlu Gökhan Görgülü "Ümidimizi hiç kaybetmedik"

Kanser olmasına rağmen antremanları izlemeye geldi

ISPARTA - Isparta Iyaş Spor Futbol kulübünde oynayan 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Murat Becek, yakalandığı Lenf kanserini futbol tutkusu ve çevresinin desteğiyle tam 8 ayda yenerek futbola ve sahalara geri döndü.

Isparta Iyaş Spor Futbol kulübünde 2014 yılından beri top oynayan genç futbolcu, yaklaşık 1 yıl kadar önce boynunda çıkan şişlik nedeniyle hastaneye gitti yapılan inceleme ve testlerin ardından 19 yaşındaki Murat Becek'in Lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Tahlillerini verdikten sonra sonuçlar belli olmadan Samsun'a futbol kampına giden genç sporcu Samsun'dan dönmesiyle kanser olduğunu öğrenmesi bir oldu. Ancak her şeye rağmen pes etmeyen genç futbolcu Murat Becek vakit kaybetmeden hemen tedavisine başladı bu süre içinde ailesi, hocaları, takım arkadaşları ve Iyaş Spor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı ve yönetimi Murat'ı yalnız bırakmayarak büyük destek oldu. Futbolcu genç kanser tedavisi görmesine rağmen antrenmanlara katılamasa da sürekli sahaya arkadaşlarını izlemeye giderek büyük moral buldu ve 8 ay gibi kısa bir sürede kanser hastalığını tamamen yenerek futbola ve sahalara geri döndü. Kendinden örnek göstererek bu durumu yaşayan insanlar için tavsiye veren Murat Becek,"Bu hastalığı yaşayan insanların motivesi asla düşmesin, hep ben bu hastalığı yeneceğim desinler çünkü ne kadar motiveniz yüksek olursa o kadar kolay bu hastalığı atlatabilirsiniz" dedi. Yaşadığı süreçten bahseden Murat Becek, "2014 yılından beri Iyaş Spor Futbol Kulübündeyim. Bundan 1 yıl önce boynumda yağ bezesi gibi bir şişlik fark ettim ne olur ne olmaz diye bir süre sonra doktora gittim. İlk başta parça alındı ama anlayamadılar, çıkan parçayı incelemek için Antalya Akdeniz Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderdiler o sırada futbol için Samsun'a denenmeye gittim 2 hafta orada kaldım, oranın dönüşünde raporları hastaneye götürdüm ve lenfoma kanseri olduğumu öğrendim tedaviye başladık, tedavim Isparta'da sürdü 8 kür kemoterapi aldım her kürüm 2 ilaçtan oluşuyordu, 15 güne bir alıyordum tedavim 8 ay sürdü bu süreçte ailem, kulübüm ve arkadaşlarım hep yanımdaydı her gün arayıp sordular" diye konuştu.

"Futboldan hiç uzak durmadım"

Tedavi süresi zarfında bile futbola ara vermeyen Murat Becek, "İdmanlarımız devam ediyordu, oynamasam da sürekli idmanlara gittim, evde kendim hep çalıştım. Yaklaşık 8 ay böyle sürdü. Doktorumla konuştuğumda şu an tamamen kanseri atlattım. 3 ay aralıkla kontrollerim başladı onlara gideceğim. Motiveniz asla düşmesin moraliniz ne kadar yüksek olursa hastalığı o kadar kolay atlatabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Ümidimizi hiç kaybetmedik"

Süreçten ve duygularından bahseden Isparta Iyaş Spor Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Gökhan Görgülü, "Bu Süreç aslında bizi ilk başlarda ürküttü ama erken teşhis olması ve Murat'ın genç bir sporcu olması futbolun içinde yetişmesi tedavi sürecinde bizi biraz rahatlattı. İlk önce biraz korktuk ama sonradan sporun içinde devamlı kalması antrenmanlara katılamasa bile izlemeye gelerek hep bizle beraber olması tedavisinin iyi geçmesine şükürler olsun diyoruz, güzel bir şekilde atlattık. Allah kimsenin başına vermesin zor bir durum ama tabi arkadaşlarının, ailesinin ve bizim yanında olmamız moral oldu. Murat küçüklüğünden beri yetiştirdiğimiz geleceği olan bir oyuncu kanat forvet oynuyor. Hastalığını öğrendiğimde Murat Samsun'da 15 gün kamptaydı. O oradayken sonuç bana iletildi ama Murat gelene kadar ben ona bilgi veremedim. Ben çok üzüldüm benimde evlatlarım var buradaki sporcularımız da bizim evlatlarımız biz burada bir aileyiz ümidimizi hiç kaybetmedik.