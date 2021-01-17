İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı

14 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum ve İzmir'de yapılan fuhuş operasyonunda Ö.K. liderliğindeki fuhuş çetesinin 22 üyesi gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana yurt dışından iş vaadi ile kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları uçak bileti dahil tüm masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran çetenin lideri Ö.K., İzmir'deki evinde gözaltına alındı.

29 KADIN YAKALANDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirdiği operasyonda teknik ve fizikin takibin ardından Gümbet ve Bitez mahallelerinde fuhuşa zorlanan ve pasaportlarına el konulan Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 29 kadın da yakalandı.' Fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden fuhuş baronu Ö.K. ile birlikte toplam 14 şüpheli tutuklandı.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Ö.K.'nın tutuklanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri fuhuş baronunun 2014-2020 yılları arasındaki banka hesaplarını incelemeye aldı. Fuhuş baronunun banka hesaplarının incelemesinde yeni detaylar ve akrabaları üzerine yapılmış menkul ve gayrimenkuller olduğu ortaya çıktı.

KADINLAR ÜSTÜNDEN GÜNLÜK 8 BİN LİRA KAZANÇ

Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ö.K'nın fuhuştan kazanılan paralarla Bodrum'da bir araba kiralama ve Denizli'deki bir pansiyona sözlü ortak olduğu, burada parayı dönüştürerek aile fertleri üzerine mülk aldığı, bunun da 2.5 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Fuhuş baronunun yurt dışından iş vaadi ile kandırıp fuhuş yaptırdığı yabancı uyruklu kadınlar üzerinden günlük kazancının ise 8 bin TL olduğu belirlendi.

6 YILDIR BU İŞİ YAPIYORDU

6 yıldır fuhuş yaptıran Ö.K.'nın 6 yılda fuhuştan elde ettiği gelir ise 18 milyon TL olarak hesaplandı. Ö.K.'nin fuhuş için yanında 5 şoför çalıştırdığı ve şoförlere günlük 300 TL ödediği de belirlendi. Ö.K.'nın fuhuştan elde ettiği mal varlığının yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu öğrenildi .

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu operasyon kapsamında zanlılara ait 2 adet lüks otomobil, İzmir'in Buca ilçesinde 2 adet arsa ve bir ev ile banka hesaplarındaki 600 bin liraya el konuldu. Ö.K'nın aile fertlerinden aynı zamanda ortağı olduğu öğrenilen İ.T, N.T, N.K. ve F.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı