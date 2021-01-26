FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Murat Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Murat Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Murat Emir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir (d. 31 Mart 1969), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Murat Emir 31 Mart 1969 tarihinde Ali Bey ve Şehriban Hanım'ın çocuğu olarak Malatya'da doğdu. 1985 yılında Ankara İncirli Lisesini bitirmesinin ardından 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 ve 1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. 2008 yılında Almanya'de Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği bölümünde master yaptı.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Emir, 2013 yılında yazmış olduğu "Etik ve Hukuki Yönleriyle Araştırma Biyobankacılığı" başlıklı doktora teziyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Tıp Tarihi ve Etik Doktorasını bitirdi. 2012 yılından itibaren Dünya Göz Hastanesi'nde operatör doktor olarak çalışmaya başladı. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. İki çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda yer alan Emir, 2014 yerel seçimlerinde CHP Keçiören Belediye Başkan adayı gösterildi. 29 Mart 2015 tarihinde tüm üyelerin katılımıyla yapılan önseçimde birinci sırada yer alan Emir, hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ve 24 Haziran 2018 genel seçimleri'nde tekrar CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. Anayasa Komisyonu üyesidir.