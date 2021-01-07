Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Kaosun hakim olduğu olaylarda bir kişi vuruldu. Tüm dünyanın tanıklık ettiği olaylar fotoğraflara saniye saniye yansıdı.

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de "Çalmayı Durdur" mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü.

TRUMP DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

BİR KİŞİ VURULDU İDDİASI

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında çıkan olaylarda 1 kadın vuruldu. Kadının ağır yaralı olduğu bildirildi. Aynı çatışmalarda birkaç polis memuru da yaralandı.

İşte baskının fotoğrafları;