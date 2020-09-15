Formula 1 DHL bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak? 9 yıl aradan sonra gelen haber sonrası F1 hakkında araştırmalar yapılıyor. Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 yarışı saat kaçta? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 fiyatları en çok merak edilen konulardan oldu. F1 bilet fiyatları belli old7u mu? Formula 1 fiyatları ne kadar? FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR? Formula 1 bilet fiyatları 90 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Konuma göre değişen bilet fiyatlarının konumlanma şeklini sitesinde görebilirsiniz. Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL. Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL. Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL. Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL. Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL. Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL. Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL. Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL. Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL. Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL. Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL. Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL. Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL. Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR? Biletler 15 Eylül itibari ile satışa sunuldu. Biletler, Biletix'te. 2020 FORMULA 1 PİLOTLARI VE F1 TAKIMLARI LİSTESİ! Daniel Ricciardo Takım: Renault F1 Team Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında) Ülke: Avustralya Lando Norris Takım: McLaren Doğum Tarihi: 1999-11-13 (20 yaşında) Ülke: Birleşik Krallık Sebastian Vettel Takım: Ferrari Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında) Ülke: Almanya Nicholas Latifi Takım: Williams Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında) Ülke: Kanada Kimi Raikkonen Takım: Alfa Romeo Doğum Tarihi: 1979-10-17 (40 yaşında) Ülke: Finlandiya Romain Grosjean Takım: Haas F1 Team Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında) Ülke: Fransa Pierre Gasly Takım: AlphaTauri Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında) Ülke: Fransa Sergio Perez Takım: Racing Point Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında) Ülke: Meksika Charles Leclerc Takım: Ferrari Doğum Tarihi: 1997-10-16 (22 yaşında) Ülke: Monaco Lance Stroll Takım: Racing Point Doğum Tarihi: 1998-10-29 (21 yaşında) Ülke: Kanada Kevin Magnussen Takım: Haas F1 Team Doğum Tarihi: 1992-10-05 (27 yaşında) Ülke: Danimarka Alexander Albon Takım: Red Bull Racing Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında) Ülke: Tayland Daniil Kvyat Takım: AlphaTauri Doğum Tarihi: 1994-04-26 (26 yaşında) Ülke: Rusya Federasyonu Esteban Ocon Takım: Renault F1 Team Doğum Tarihi: 1996-09-17 (23 yaşında) Ülke: Fransa Max Verstappen Takım: Red Bull Racing Doğum Tarihi: 1997-09-30 (22 yaşında) Ülke: Hollanda Lewis Hamilton Takım: Mercedes Doğum Tarihi: 1985-01-07 (35 yaşında) Ülke: Birleşik Krallı Carlos Sainz Jr. Takım: McLaren Doğum Tarihi: 1994-09-01 (25 yaşında) Ülke: İspanya George Russell Takım: Williams Doğum Tarihi: 1998-02-15 (22 yaşında) Ülke: Birleşik Krallık Valtteri Bottas Takım: Mercedes Doğum Tarihi: 1989-08-28 (30 yaşında) Ülke: Finlandiya Antonio Giovinazzi Takım: Alfa Romeo Doğum Tarihi: 1993-12-14 (26 yaşında) Ülke: İtalya F1 TAKVİMİ 3 Temmuz'da başlayan Formula 1 yarışları, 13 Aralık tarihinde son bulacak. 3-5 Temmuz Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich Red Bull Ring, Avusturya 10-12 Temmuz Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark Red Bull Ring, Avusturya 17-19 Temmuz Formula 1 Aramco Magyar Nagydij Hungaroring, Macaristan 31 Temmuz - 2 Ağustos Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık 7-9 Ağustos Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık 14-16 Ağustos Formula 1 Aramco Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, ispanya 28-30 Ağustos Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belçika 4-6 Eylül Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia Monza, İtalya 11-13 Eylül Formula 1 Mugello GP Toskana, İtalya 25-27 Eylül Formula 1 Russian GP Soçi, Rusya 9 Ekim - 11 Ekim Formula 1 Eifel GP Nurburgring, Almanya 23 Ekim - 25 Ekim Formula 1 Portugal GP Portimao, Portekiz 31 Ekim - 1 Kasım Formula 1 Emilia Romagna GP Imola, İtalya 13 Kasım - 15 Kasım Formula 1 Turkish GP İstanbul, Türkiye 27 Kasım - 29 Kasım Formula 1 Bahrain GP Bahreyn International, Bahreyn 4 Aralık - 6 Aralık Formula 1 Sakhir GP Bahreyn International, Bahreyn 11 Aralık - 13 Aralık Formula 1 Abu Dhabi Yas Marina, Abu Dabi FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞTA? 15 Eylül itibari ile saat 12.00'da satışa sunulmaya başlandı.