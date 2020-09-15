Formula 1 DHL bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
9 yıl aradan sonra gelen haber sonrası F1 hakkında araştırmalar yapılıyor. Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 yarışı saat kaçta? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Formula 1 fiyatları en çok merak edilen konulardan oldu. F1 bilet fiyatları belli old7u mu? Formula 1 fiyatları ne kadar?
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 bilet fiyatları 90 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Konuma göre değişen bilet fiyatlarının konumlanma şeklini sitesinde görebilirsiniz.
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL
FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?
Biletler 15 Eylül itibari ile satışa sunuldu. Biletler, Biletix'te.
2020 FORMULA 1 PİLOTLARI VE F1 TAKIMLARI LİSTESİ!
Daniel Ricciardo
Takım: Renault F1 Team
Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)
Ülke: Avustralya
Lando Norris
Takım: McLaren
Doğum Tarihi: 1999-11-13 (20 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallık
Sebastian Vettel
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)
Ülke: Almanya
Nicholas Latifi
Takım: Williams
Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)
Ülke: Kanada
Kimi Raikkonen
Takım: Alfa Romeo
Doğum Tarihi: 1979-10-17 (40 yaşında)
Ülke: Finlandiya
Romain Grosjean
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)
Ülke: Fransa
Pierre Gasly
Takım: AlphaTauri
Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)
Ülke: Fransa
Sergio Perez
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)
Ülke: Meksika
Charles Leclerc
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1997-10-16 (22 yaşında)
Ülke: Monaco
Lance Stroll
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1998-10-29 (21 yaşında)
Ülke: Kanada
Kevin Magnussen
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1992-10-05 (27 yaşında)
Ülke: Danimarka
Alexander Albon
Takım: Red Bull Racing
Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)
Ülke: Tayland
Daniil Kvyat
Takım: AlphaTauri
Doğum Tarihi: 1994-04-26 (26 yaşında)
Ülke: Rusya Federasyonu
Esteban Ocon
Takım: Renault F1 Team
Doğum Tarihi: 1996-09-17 (23 yaşında)
Ülke: Fransa
Max Verstappen
Takım: Red Bull Racing
Doğum Tarihi: 1997-09-30 (22 yaşında)
Ülke: Hollanda
Lewis Hamilton
Takım: Mercedes
Doğum Tarihi: 1985-01-07 (35 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallı
Carlos Sainz Jr.
Takım: McLaren
Doğum Tarihi: 1994-09-01 (25 yaşında)
Ülke: İspanya
George Russell
Takım: Williams
Doğum Tarihi: 1998-02-15 (22 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallık
Valtteri Bottas
Takım: Mercedes
Doğum Tarihi: 1989-08-28 (30 yaşında)
Ülke: Finlandiya
Antonio Giovinazzi
Takım: Alfa Romeo
Doğum Tarihi: 1993-12-14 (26 yaşında)
Ülke: İtalya
F1 TAKVİMİ
3 Temmuz'da başlayan Formula 1 yarışları, 13 Aralık tarihinde son bulacak.
3-5 Temmuz Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich Red Bull Ring, Avusturya
10-12 Temmuz Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark Red Bull Ring, Avusturya
17-19 Temmuz Formula 1 Aramco Magyar Nagydij Hungaroring, Macaristan
31 Temmuz - 2 Ağustos Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
7-9 Ağustos Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
14-16 Ağustos Formula 1 Aramco Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, ispanya
28-30 Ağustos Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belçika
4-6 Eylül Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia Monza, İtalya
11-13 Eylül Formula 1 Mugello GP Toskana, İtalya
25-27 Eylül Formula 1 Russian GP Soçi, Rusya
9 Ekim - 11 Ekim Formula 1 Eifel GP Nurburgring, Almanya
23 Ekim - 25 Ekim Formula 1 Portugal GP Portimao, Portekiz
31 Ekim - 1 Kasım Formula 1 Emilia Romagna GP Imola, İtalya
13 Kasım - 15 Kasım Formula 1 Turkish GP İstanbul, Türkiye
27 Kasım - 29 Kasım Formula 1 Bahrain GP Bahreyn International, Bahreyn
4 Aralık - 6 Aralık Formula 1 Sakhir GP Bahreyn International, Bahreyn
11 Aralık - 13 Aralık Formula 1 Abu Dhabi Yas Marina, Abu Dabi
FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞTA?
15 Eylül itibari ile saat 12.00'da satışa sunulmaya başlandı.