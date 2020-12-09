Forbes "Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" listesinde kimler var? Güler Sabancı kimdir?

Bu yıl listede Angela Merkel yine en üstte. Joe Biden hükümetinin önemli isimlerinde Kamala Harris ilk 3'te. Listede ayrıca Rihanna, Queen Elizabeth, Taylor Swift, Beyonce gibi isimler de var. Dikkat çeken bir diğer isim ise Güler Sabancı. Peki, Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı'nın mesleği nedir?

Dünyanın En Güçlü 100 Kadını, 2004'ten beri Forbes dergisinin yıllık olarak hazırladığı listedir. Moira Forbes de dahil olmak üzere saygın Forbes gazetecileri tarafından düzenlenen liste görünürlük ve ekonomik etkiye dayanmaktadır. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 2010 hariç 2006'dan beri listenin tepesinde yer almaktadır.

FORBES DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 100 KADINI LİSTESİ

#1 Angela Merkel

#2 Christine Lagarde

#3 Kamala Harris

#4 Ursula von der Leyen

#5 Melinda Gates

#6 Mary Barra

#7 Nancy Pelosi

#8 Ana Patricia Botín

#9 Abigail Johnson

#10 Gail Boudreaux

#11 Carol Tomé

#12 Emma Walmsley

#13 Susan Wojcicki

#14 Julie Sweet

#15 Safra Catz

#16 Ruth Porat

#17 Judith McKenna

#18 Kristalina Georgieva

#19 Martina Merz

#20 Oprah Winfrey

#21 Jessica Tan

#22 Sheryl Sandberg

#23 Jane Fraser

#24 Shari Redstone

#25 Nicke Widyawati

#26 Amanda Blanc

#27 Phebe Novakovic

#28 Amy Hood

#29 Shemara Wikramanayake

#30 Ho Ching

#31 Jessica Uhl

#32 Jacinda Ardern

#33 Adena Friedman

#34 Joey Wat

#35 Stacey Cunningham

#36 Anne Finucane

#37 Tsai Ing-wen

#38 Karen Lynch

#39 Sheikh Hasina Wajed

#40 Mary Callahan Erdoes

#41 Nirmala Sitharaman

#42 Laurene Powell Jobs & family

#43 Marianne Lake

#44 Kathy Warden

#45 Gina Rinehart

#46 Queen Elizabeth II

#47 Mingzhu Dong

#48 Rosalind Brewer

#49 Gwynne Shotwell

#50 Vicki Hollub

#51 Dana Walden

#52 Erna Solberg

#53 Donna Langley

#54 Jennifer Salke

#55 Roshni Nadar Malhotra

#56 Simonetta Sommaruga

#57 Elvira Nabiullina

#58 Tricia Griffith

#59 Nicola Sturgeon

#60 Maggie Wei Wu

#61 Lynn Good

#62 Kelly Zhang

#63 Yuriko Koike

#64 Wang Feng Ying

#65 Melanie Kreis

#66 Paula Santilli

#67 MacKenzie Scott

#68 Kiran Mazumdar-Shaw

#69 Rihanna

#70 Zhou Qunfei & family

#71 Sophie Wilmes

#72 Beyoncé Knowles

#73 Kathleen Kennedy

#74 Judy Faulkner

#75 Mette Frederiksen

#76 Güler Sabancı

#77 Andrea Marques de Almeida

#78 Sri Mulyani Indrawati

#79 Ava DuVernay

#80 Solina Chau

#81 Lam Wai Ying

#82 Taylor Swift

#83 Zuzana Caputova

#84 Mary Meeker

#85 Sanna Marin

#86 Eliza Manningham-Buller

#87 Linda Rendle

#88 Tory Burch

#89 Raja Easa Al Gurg

#90 Lee Boo-jin

#91 Dominique Senequier

#92 Reese Witherspoon

#93 Anne Wojcicki

#94 Mellody Hobson

#95 Kirsten Green

#96 Sahle-Work Zewde

#97 Aileen Lee

#98 Renuka Jagtiani

#99 Rania Nashar

#100 Stacey Abrams

GÜLER SABANCI KİMDİR?

Güler Sabancı (d. 1955,Adana), Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yüksel ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğu olarak 1955'de Adana da doğdu. Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesidir. Türkiye'nin ikinci büyük şirketler grubu olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra yüksek tahsilini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 1978' de tamamladı. Profesyonel yöneticilik hayatına ailenin lastik fabrikası Lassa Kocaeli'nde başladı. Daha sonra KordSA'nın genel müdürlüğünde 14 yıl görev yaptıktan sonra Holding Yönetimine Murahhas Üye sıfatı ile dahil oldu. Amcası Sakıp Sabancı'nın 2004'de vefatından sonra amcaları Şevket Sabancı ve Erol Sabancı'nın holdingi 'üçüncü kuşağa devretme' kararıyla 17 Mayıs 2004 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldi.

Kuruluşundan itibaren üst düzeyde sorumluluklar aldığı Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Güler Sabancı, 2004 yılında Financial Times tarafından "Avrupa'nın en güçlü 30 Kadını" arasında gösterildi.

Güler Sabancı, 2009 yılında Financial Times tarafından ilk kez hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde beşinci sırada yer aldı. Aynı yıl Forbes tarafından hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde sekizinci oldu.

2010 yılında Forbes tarafından hazırlanan Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını listesinde yedinci sırada yer aldı.

Eylül 2009'da İspanya Kralı I. Juan Carlos, Güler Sabancı'ya İspanya'nın önemli liyakat nişanı olan Encomienda de Numero nişanı verilmesini kararlaştırdı.

Sabancı, 2013'te Fortune tarafından "Dünyanın En Güçlü 50 İş kadını''(Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü'nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı'ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Universitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.