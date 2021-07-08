Son dakika haberleri | FOÇA'DA ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI ORMANLIK ALANDA YANGIN
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Son dakika haberleri | FOÇA'DA ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI ORMANLIK ALANDA YANGIN

Son dakika haberleri | FOÇA'DA ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI ORMANLIK ALANDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş bir alanda etkili olan yangına, ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıp, destek verdi. Yerleşim yerinin yakınından başladığı belirlenen yangında, alevlerin ters rüzgar ile ormanlık alana doğru ilerlediği bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri | FOÇA'DA ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI ORMANLIK ALANDA YANGIN
Son dakika haberleri | FOÇA'DA ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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