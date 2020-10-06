Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür

06.10.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:12

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

"YANLI VE HUKUK DIŞI BAKIŞ AÇISINI REDDEDİYORUZ"

Yapılan açıklama şu şekilde: Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümleri tamamen Yunan-Rum tezlerine dayanmaktadır. Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrarına katkı sağlayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası Yunan- Rum ikilisinin, AB- Türkiye ilişkilerini bu raddede rehin alabilmesi, Birliği stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta, AB'nin çıkarlarına da zarar vermektedir.

AB RAPORUNDA TEPKİ ÇEKEN İFADELERE YER VERİLDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Genişleme Paketi kapsamında yer alan Türkiye Raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda, Türkiye'nin dış politikasının AB öncelikleriyle zıt düştüğü, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliklerin raporlama döneminde arttığı belirtildi.

AB'nin üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ihtiyacını vurguladığı ifade edilen raporda, gerginliğin düşürülmesine yönelik çabaların sürmesi şartıyla pozitif bir AB-Türkiye siyasi gündeminin hayata geçirilmesini AB Konseyinin 1 Ekim'de kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Libya konusunda "Türkiye, Libya'daki çatışmaya yönelik askeri müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine katkıda bulunmuştur" değerlendirmesi yer alırken Suriye konusunda Türkiye'nin sahadaki askeri gözlem noktalarını muhafaza ettiği ve bölgeye daha fazla takviye getirdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hatice Çarpar Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 20:15:53. #1.15#
title