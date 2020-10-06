Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

"YANLI VE HUKUK DIŞI BAKIŞ AÇISINI REDDEDİYORUZ"

Yapılan açıklama şu şekilde: Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümleri tamamen Yunan-Rum tezlerine dayanmaktadır. Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrarına katkı sağlayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası Yunan- Rum ikilisinin, AB- Türkiye ilişkilerini bu raddede rehin alabilmesi, Birliği stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta, AB'nin çıkarlarına da zarar vermektedir.

AB RAPORUNDA TEPKİ ÇEKEN İFADELERE YER VERİLDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Genişleme Paketi kapsamında yer alan Türkiye Raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda, Türkiye'nin dış politikasının AB öncelikleriyle zıt düştüğü, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliklerin raporlama döneminde arttığı belirtildi.

AB'nin üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ihtiyacını vurguladığı ifade edilen raporda, gerginliğin düşürülmesine yönelik çabaların sürmesi şartıyla pozitif bir AB-Türkiye siyasi gündeminin hayata geçirilmesini AB Konseyinin 1 Ekim'de kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Libya konusunda "Türkiye, Libya'daki çatışmaya yönelik askeri müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine katkıda bulunmuştur" değerlendirmesi yer alırken Suriye konusunda Türkiye'nin sahadaki askeri gözlem noktalarını muhafaza ettiği ve bölgeye daha fazla takviye getirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı