GEBZE, KOCAELİ (İHA) - - Fırtınanın ardından deniz kenarı çöplüğe döndü

İnsanların attığı çöpleri, balıkçılar temizledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınayla oluşan dalgalar, denizdeki çöpleri kıyıya sürükledi. Deniz kenarı adeta çöplüğe dönerken, balıkçılar, yağmura rağmen kıyı şeridinde temizlik yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte denizlerde oluşan dalgalar, acı tabloyu ortaya çıkarttı. İnsanların denize attığı bardak, şişe, kağıt gibi bir çok çöp, Eskihisar Sahili'nde balıkçı teknelerinin bulunduğu kıyıları doldurdu. Fırtınanın ardından teknelerinin yanına gelerek kıyıdaki bu acı tabloyu gören Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılar, yağmura rağmen temizlik yaptı.

"Bu denizi biz insanoğlu kirletiyoruz"

Denizin atılan bütün pislikleri geri verdiğini söyleyen balıkçı Ersin Duman, "İzmit Körfezi'nde her yer çöplerle dolu, ölü deniz analarıyla dolu. Bu denizi biz insanoğlu kirletiyoruz. Ticaret gemileri yapıyor, burada çalışan feribotlar yapıyor. Denizimizi biz kirletiyoruz. Bizden başka kirleten yok. ama şu var ki; denetim sıfır, kimse denetlemiyor. İzmit Körfezi artık pislik içinde. Ben bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum; pisliğimizi atmayalım. Attığımız pislik bize geri geliyor. Her yer pislik içinde. Karaya vuruyor, kokuyor. Burada çocuklarımız oynuyor, ailelerimiz oluyor. İstanbul'dan buraya gelen insanlar oluyor, ama kokudan geçilmiyor. Yurtdışından gelen gemilerin ve bu feribotların atıklarını, bizim insanlarımızın attıklarını sağlam kontrol ederlerse bu pislik böyle olmaz. Buradan yetkililere sesleniyorum; Kocaeli Körfezi ölüyor, 'imdat' diyor. Attığımızı bize veriyor" dedi.

"Bu pislikler yüzünden Marmara Denizi'nde balık yok"

Çöplerin sahilde çok ağır bir koku oluşturduğunu vurgulayan Duman, "Burada bizim çocuklarımız oynuyor. Bizim annelerimiz, babalarımız geliyor burada oturuyor. Gebze'nin tek turistik yeri Eskihisar. Böyle olmamalı. Ben Eskihisarlı olarak utanıyorum. Çöp yığınının içindeyiz. Gözle görüyorsunuz, diyecek bir şey bulamıyorum. Sadece tek isteğim siyasi parti gözetmeksizin bir araya gelip, Kocaeli Körfezi'nin bir diriliş olması lazım. Buradan devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; gerçekten İzmit Körfezi için bir diriliş istiyorum. Rica ediyorum. Marmara Denizi'nde zaten balık yok. Neden balık yok? İşte bu pislikler yüzünden Marmara Denizi'nde balık yok. bir vatandaş olarak şunu söylüyorum; atmayalım arkadaşlar, bu çöpleri atmayalım. Deniz artık diyor ki 'İmdat, yeter. Siz bana bir çöp attığınızda ben size bunu misliyle geri veririm' diyor. Lütfen, rica ediyorum atmayalım, duyarlı olalım" diye konuştu.