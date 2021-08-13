Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
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Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı

Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, final yaparak ekran macerasını noktalayacak. Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacak.

ÇEKİMLER BİTTİ

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

MAYA'NIN CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Dizinin çocuk oyuncusu Maya Başol ise son set gününde gözyaşlarına hakim olamadı. Kerem Bürsin'in kucağından inmeyen Maya, "En sevdiğin karakter kimdi?" sorusuna kendi karakteri Kiraz'ın adını vererek herkesi kahkahaya boğdu.

Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı

AĞLAMAKTAN SESİ KISILDI

Sen Çal Kapımı'nın Pırıl'ı Başak Gümülcinelioğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çekimler tamamlandıktan sonra çok ağladığını söyleyen oyuncu, "Ağlamaktan sesim gitti. Biz çok güzel dostluklar kurarak çalıştık. Bu yüzden biraz buruğuz. Her son bir başlangıç biz yine hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

Son set gününde setten bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Kerem Bürsin, "58 hafta her gün bu ikiliyle ne gıybet yaptık" dedi.

Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Final kararı alan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı - Haberler Magazin
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