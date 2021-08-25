Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın biyografisi!

Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda kalmıştı. Midesine tüp takılan Filiz Akın'ın hayatı merak edildi. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın mesleği nedir? Filiz Akın hayatı ve biyografisi nedir?

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımdan çıktığı öğrenilen Akın, Instagram hesabından hastaneye yatırıldığı anları paylaşarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Filiz Akın, "Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42..." diyerek 'sepsis'in koronavirüs kadar ölümcül olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Filiz Akın'ın kim olduğu merak adildi. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın mesleği nedir? Filiz Akın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur.

Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk oyuncu, yazar, sunucu.

Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir. Annesinin ikinci evliliğinden kızkardeşi Günseli doğdu. Anneannesi olan Halime Hanımın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üveybabası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanımın fikrini alırdı. Filiz Akın 3 yaşına kadar babası hakim Sami Beyin görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5.5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı.7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı.

Filiz Akın TED Ankara Koleji ve DTCF Arkeoloji bölümünde okudu. Artist mecmuasının düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başladı(1962). İlk filmi Akasyalar Açarken 'dir. Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi "kız"lı filmlerle ünlendi. Sinemada özellikle romantik ve batılı kız rollerini canlandırdı.

Yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yaptı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, daha sonra tüm sinema severlerin tanıyacağı, Yumurcak adlı seri filmlerinin başrol çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu doğdu. Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi oldu.

Filiz Akın, lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı ile Artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya resmini gönderdi ve 1962 yılında birinci oldu.Ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçti. Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiler ancak ikna olmadı. Fakat Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince kabul etti. İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duyması sinemaya başlamasına yardımcı oldu. Anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan "Akasyalar Açarken"i Göksel Arsoy'la birlikte çektikten sonra prodüktörler kendisine bütün yılını dolduran bir program hazırladılar.

2002 yılında yakalandığı çene kanseri hastalığını yendi. Kansere karşı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar başlattı ve yürüttü. Bu kampanya çok başarılı olmuştur. Son olarak, Starkey İşitme Vakfı onursal başkanı olarak "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" adlı bir kampanya başlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2000 civarı çocuğu işitme cihazı sahibi yaptı.2004 yılında Bircan Silan Usallı, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'in yaşam öykülerinin yanı sıra kapsamlı röportajlar da içeren "Dört Yapraklı Yonca" adlı bir kitap yazdı. 2007 yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan "Başrolde Filiz Akın" adlı kitap da Türk Sineması'nda ikonografik ve toplumbilimsel bir değer olarak Filiz Akın olgusunu ele alan bir çalışmadır. Filiz Akın'ın bilinen en sadık ve en bağımlı hayranı olarak da nitelendirilebilecek Pınar Çekirge, Filiz Akın ismi etrafında bir dönemi ustaca aktarmış. Halen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca dergilerde Taner Ay, Agah Özgüç, Atilla Dorsay, Fatih Özgüven, Mehmet Atak gibi yazarların ayrıntılı Filiz Akın portreleri vardır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Filmleri

Babaların Babası (1975)

Tatlı Cadının Maceraları (1975)

Yumurcak Belalı Tatil (1975)

Almanyalı Yarim (1974)

Memleketim (1974)

Yumurcak Veda (1974)

Soyguncular (1973)

Karateci Kız (1973)

Zambaklar Açarken (1973)

Ağlıyorum (1973)

Acı Hayat (1973)

Tatlı Dillim (1972)

Utanç (1972)

Ayrılık (1972)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

İki Esir (1971)

Emine (1971)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

Umutsuzlar (1971)

Ömrümce Unutamadım (1971)

Küçük Sevgilim (1971)

Oyun Bitti (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Yarım Kalan Saadet (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

Saadet Şehri (1970)

Beyaz Güller (1970)

İşportacı Kız (1970)

Ankara Ekspresi(1970)

Yuvasız Kuşlar(1970)

Fadime(1970)

Güzel Şoför(1970)

Aşktan Da Üstün (1970)

Cilveli Kız (1969)

Lekeli Melek (1969)

Son Mektup (1969)

Hüzünlü Aşk (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Karlıdağ`daki Ateş (1969)

Yumurcak (1969)

Yaralı Kalp (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)

İstanbul Tatili (1968)

Sabah Yıldızı (1968)

Kader Ayırsa Bile (1968)

Kader (1968)

Hırsız Kız (1968)

Baharda Solan Çiçek (1968)

Efkarlı Sosyetede (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ömrümün Tek Gecesi (1968)

Gül ve Şeker (1968)

Aşka Tövbe (1968)

Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) (1968)

Aşkım Günahımdır (1968)

Paşa Kızı (1967)

Sefiller (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Serseriler Kralı (1967)

Cici Gelin (1967)

Yıkılan Yuva (1967)

Affet Beni (1967)

Ayrılık Saati (1967)

Hindistan Cevizi (1967)

Silahlı Paşazade (1967)

Bekar Odası (1967)

Çıtkırıldım (1966)

Bar Kızı (1966)

Affet Sevgilim (1966)

İstanbul Kabadayısı (1966)

Affedilmeyen (1966)

Vur Emri (1966)

Kaderin Cilvesi (1966)

Günahkar Kadın (1966)

Acı Tesadüf (1966)

Erkek Severse (1966)

Efkarlıyım Abiler (1966)

Şakayla Karışık (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Fakir Gencin Romanı (1965)

Oğlum Oğlum (1965)

Yankesici Kızın Aşkı (Yankesicinin Aşkı) (1965)

Babasına Bak Oğlunu Al (1965)

Kolejli Kızın Aşkı (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Ölüme Kadar (1965)

Filinta Kadri (1964)

Asfalt Rıza (1964)

Cüppeli Gelin (1964)

Kadın Berberi (1964)

Şoför Nebahat ve Kızı (1964)

Kardeş Kanı (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Güzel Bacak (1964) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Korkunç Şüphe (1964)

Meyhaneci (Can Düşmanı) (1964)

Tığ Gibi Delikanlı (1964)

Yankesici Kız (1964)

Uçurumdaki Kadın (1964)

Paylaşılamayan Sevgili (1964)

Kadın Terzisi (1964)

Prangasız Mahkumlar (1964)

Mirasyedi (1964)

Bekarlık Sultanlıktır (1963)

Bana Annemi Anlat (1963)

Ölüm Bizi Ayıramaz (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963)

Beyaz Güvercin (1963)

Kızlar Büyüdü (1963)

İki Gemi Yanyana (1963)

Ölüme Çeyrek Var (1963)

Genç Kızların Sevgilisi (1963)

Zoraki Milyoner (1963)

Arka Sokaklar (1963)

Şehvet Uçurumu (1962)

Sahte Nikah (1962)

Aşk Merdiveni (1962)

Akasyalar Açarken (1962)

Battı Balık (1962)

Kitapları

Güzelliklere Merhaba (kitap) (1995)

Hayata Merhaba (2005)

"Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" (2006) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

''Lezzete Merhaba" (2013)

Ödülleri

1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Ankara Ekspresi