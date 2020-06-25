Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü sırasında krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Baro başkanlarına hak veren Feyzioğlu, "Biz burada polisle karşı karşıya gelmişiz, birisi yumruk yemiş. Sen oraya nazire yapar gibi şov yapar gibi Anıtkabir'e gidiyorsun" dedi.

25.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 00:59

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, Ahmet Hakan'ın "Protesto edileceğinizi, baro başkanları tarafından pek hoş karşılanmayacağınızı bilerek mi gittiniz?" sorusuna "Gitmem görevimdi. Hepsi tarafından değil bir kısmı tarafından protesto edildim. Elbette bana kızacaklar. Ben birlik başkanlarıyım, en yakınlarındaki kişiyim. İnsan en yakınındakine kızar. O bakımdan tabi ki bana kızmak isteyeceklerdi ve bu onların hakkı. Ankara'nın belki son yıllarda gördüğü en şiddetli yağmurda, fırtınada zorunlu beklemeye zorunlu kılsanız. Benim de ne yaptığımı o hengamede bilmeleri mümkün değildi. Ben son derece haklı ve hoş gördüm."

"PROTESTOLARI BİLEREK GİTTİM"

İçeriden çok yakın arkadaşlarım da var geceyi onlarla birlikte dayanışma içerisinde geçiren. Parantez içinde söyleyeyim. O arkadaşlarımız da yürüme fikrine yakın olmayanlar. Yani yürümeyip polis önlerini kestiği için arkadaşlarımızın dayanışmaya gidenler. Hatta içlerinden birkaç arkadaşım "Gelme seni protesto edecekler" dedi. Ben de dedim ki "Haklarıdır beni protesto etmek. Etsinler. Ama yeter ki bu işi çözelim" dedim. Ben zaten oraya işi çözmüş gittim." yanıtını verdi.

Feyzioğlu, krize neden Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar

"YÜRÜME FİKRİNİ YERİNDE BULMADIK"

Kendisinin ve pek çok baro başkanının yürüme fikrini yerinde bulmadığını belirten Feyzioğlu, sorunu Meclis'te diyalogla çözmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Programın sadece Anıtkabir kısmına katılmayı tercih ettiğini ifade eden Feyzioğlu, "Bu eylem Türkiye Barolar Birliği'nin planladığı bir eylem değil. Valilikle görüştüğü, izin almak için müracaatlar edildiği bir eylem değil bizim dışımızda. Bana ve arkadaşlarımıza SMS'le bilgi geldi. Planı okuduk. Deniyor ki, 'Ankara dışından gelen sayın başkanlar girişte karşılanacak. Bir 100-150 metre kadar yürünülecek.' Bunun da altını çiziyorum. Ortada büyütülecek bir mesele yok. Biz o 150 metre yürürsün yürümezsin şeklindeki bir inatlaşmanın kurbanı olduk. Ve yürümek haktır. Onun da altını çizeyim. Fakat biz onun yerine programın 2. safhasına katılmak istedik. Neydi o safha? Anıtkabir. Çünkü ben Anıtkabir'i bütünleştirici, birleştirici, siyaset üstü, partiler üstü bir yer olarak görürüm Türkiye milletinin büyük bir kısmı gibi. Anıtkabir'e gitmenin bir protesto değil, tam aksine yürüme fikrinde uzlaşmasak bile davada uzlaştığımız, birliğimizin korunduğunu göstermek için anlamlı bulduk" diye konuştu.

"BARO BAŞKANLARI ANITKABİR FOTOĞRAFINA ÖFKELENMEKTE HAKLILAR"

Feyzioğlu, Anıtkabir'de yaşananları ise şöyle anlattı: "Anıtkabir'e gelecekleri saatte biz Anıtkabir'e gittik. Aslanlı yolun ortalarında bir yerde bekliyoruz. Haber geldi, 'Otobüslerin önü kesildi, yürümelerine izin verilmiyor başkanların' diye. Orada hemen bir kaç arkadaşlarımızla şunu konuştuk,'Anıtkabir'e kadar geldiğimize göre, Ata'nın huzuruna çıkıp, 1 dakika kısacık saygı duruşunda bulunalım'. Oradan hemen yönetim kurulu üyelerimiz ve yürüyüşe katılmayacak olan başkanlarımız. Bu hak ihlalinin karşısında arkadaşlarımızın yanına dayanışmak için gidin. Ben de bu işi bakanlıklarla diyaloglarla çözmek için birliğe mekik diplomasisine gidiyim. Ve bunu yaptık. Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı. Kötü niyet yok. Anıtkabir fotoğrafını paylaştıktan sonra bunu silmeye de içime sindiremedim. Yani yaptığımız kötü bir şey değil. Ama dışarıdan bakanlar özellikle yağmur altında bekletilen başkanlar haklılar. Ben de onların yerine olsam şunu söylerim; Biz burada polisle karşı karşıya gelmişiz, birisi yumruk yemiş. Sen oraya nazire yapar gibi şov yapar gibi Anıtkabir'e gidiyorsun. Yüzde yüz haklılar öfkelenmekte. Bu taraftaki durum o değil. Bir yanlış anlama. Tamamen iletişim kazası."

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar

İlgili Haberler

Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi Haber
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Alişan Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 00:59:31. #1.15#
title