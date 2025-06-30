Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi mi? Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol arasında kaç yaş var?

Son dönemin gündemden düşmeyen çiftlerinden biri olan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un özel hayatı, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle çiftin evlenip evlenmediği ve aralarındaki yaş farkı, merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evlendi mi? Ünlü çiftin arasında kaç yaş farkı bulunuyor? İşte, detaylarını öğrenmek isteyenlerin yakından takip ettiği o soruların yanıtı…

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL EVLENDİ Mİ?

Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu haber spikeri Merve Dinçkol ile hayatını birleştirdi. Sessiz sedasız yürüttükleri ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz aylarda aldıkları evlenme kararı sonrası hazırlıklarını büyük bir titizlikle yürüttü.

Nikâh öncesinde Merve Dinçkol, yakın arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlediği bekarlığa veda partisiyle adından söz ettirmişti. Renkli anlara sahne olan eğlence, Dinçkol'un sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçileriyle buluşmuştu.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi mi

Düğünden önce Dinçkol'un evinde, aile arasında sade ama anlamlı bir kına gecesi düzenlendi. Geleneksel motiflerle süslenen organizasyonda hem romantik hem de eğlenceli anlar yaşandı. Çiftin bu özel geceyi sadece yakın çevresiyle paylaşmayı tercih ettiği öğrenildi.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol arasında kaç yaş var

Düğün günü, çift sosyal medya hesaplarından birlikte "Başlıyoruz" notunu paylaşarak takipçilerine nikahın yaklaştığını duyurdu. Büyük bir heyecanla beklenen nikah töreni, samimi ve duygusal atmosferiyle hafızalara kazındı.

Tören sırasında en dikkat çeken anlardan biri ise nikah masasında yaşandı. Nikah memurunun ismini sorduğu an Feyyaz Şerifoğlu'nun heyecandan konuşamaması, davetlileri duygulandırdı. Derin bir nefes alarak yanıt veren oyuncunun bu anlarına annesinin gözyaşları eşlik etti.

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, hem ilişkileri hem de son günlerde gerçekleşen düğünleriyle magazin gündeminin öne çıkan çiftlerinden biri haline geldi. Evlilik kararı sonrası sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri de çiftin arasındaki yaş farkı oldu.

Feyyaz Şerifoğlu 7 Ağustos 1991 doğumlu ve 33 yaşında. Merve Dinçkol ise 6 Şubat 1986 doğumlu ve 39 yaşında. Bu bilgilere göre ikili arasında 6 yaşlık bir yaş farkı bulunuyor.