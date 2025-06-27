Uzun süredir birlikte olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, sosal medya gündem oluyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU NİŞANLISI KİM?

Televizyon haber sunucusu Merve Dinçkol, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasının ardından birçok çalışanıyla yollarını ayıran Kanal D'de, hafta sonu ana haber bülteninin yeni sunucusu oldu.

6 Şubat 1986'da İstanbul Kadıköy'de doğan Merve Dinçkol, ailenin tek çocuğudur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sırasında Beinsport kanalında staj yaptı.

Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri aldı. Profesyonel kariyerine Ulusal Kanal'da başladı, burada muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra haber sunuculuğu görevini üstlendi.

Daha sonra Bugün TV'de çalıştı ve Milliyet ile anlaşarak Öykü Cengiz ile program hazırladı. Gözde Atasoy Kökçü'nün ayrılmasıyla Kanal D'de hafta sonu ana haber sunuculuğuna geçti.

Beşiktaş taraftarı olan Merve Dinçkol, Kanal D'deki görevinden önce Milliyet'te Öykü Cengiz ile program yapıyordu.