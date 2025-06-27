Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve sunucu Merve Dinçkol, sosyal medyanın gündeminde. Merve Dinçkol, 1986 doğumlu ve İstanbul Kadıköy'de büyüdü. Tek çocuk olan Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu ve Beinsport kanalında staj yaptı. Profesyonel kariyerine Ulusal Kanal'da başlayan Dinçkol, muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra haber sunuculuğu görevini üstlendi. Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol, sosal medya gündem oluyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU NİŞANLISI KİM?

Televizyon haber sunucusu Merve Dinçkol, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasının ardından birçok çalışanıyla yollarını ayıran Kanal D'de, hafta sonu ana haber bülteninin yeni sunucusu oldu.

Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

6 Şubat 1986'da İstanbul Kadıköy'de doğan Merve Dinçkol, ailenin tek çocuğudur. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sırasında Beinsport kanalında staj yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

Başkent İletişim'de sunuculuk ve spikerlik dersleri aldı. Profesyonel kariyerine Ulusal Kanal'da başladı, burada muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra haber sunuculuğu görevini üstlendi.

Feyyaz Şerifoğlu nişanlısı kim? Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli?

Daha sonra Bugün TV'de çalıştı ve Milliyet ile anlaşarak Öykü Cengiz ile program hazırladı. Gözde Atasoy Kökçü'nün ayrılmasıyla Kanal D'de hafta sonu ana haber sunuculuğuna geçti.

Beşiktaş taraftarı olan Merve Dinçkol, Kanal D'deki görevinden önce Milliyet'te Öykü Cengiz ile program yapıyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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